Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский предложил Моди рассмотреть дату проведения встречи по Украине - 30.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240830/vstrecha-851226549.html
Зеленский предложил Моди рассмотреть дату проведения встречи по Украине
Зеленский предложил Моди рассмотреть дату проведения встречи по Украине - 30.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский предложил Моди рассмотреть дату проведения встречи по Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести конференцию по урегулированию ситуации в Украине в Индии до выборов в США в ноябре, передает... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T13:57+0300
2024-08-30T13:57+0300
политика
украина
индия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f6609ab1411e65d509da3054607eadc1.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести конференцию по урегулированию ситуации в Украине в Индии до выборов в США в ноябре, передает Bloomberg."Владимир Зеленский предложил провести саммит... в Индии во время визита премьера Нарендры Моди на прошлой неделе... Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров до президентских выборов в США в ноябре", - сказано в материале.Отмечается, что Индяи скептически настроена к проведению очередного "саммита мира", так как Москва исключена из процесс поиска решения конфликта.Предыдущая конференция по Украине состоялась в июне в швейцарском Бюргенштоке. В совместном коммюнике, принятом по итогам конференции, стороны договорились вернуть контроль над Запорожской АЭС, обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, освободить военнопленных и прекратить конфликт. Некоторые страны, включая Индию и Бразилию, не подписали это соглашение.Президент России Владимир Путин в свою очередь предложил ряд условий для урегулирования конфликта, включая отказ Украины от намерений вступить в НАТО и отмену санкций против России.
https://1prime.ru/20240830/zelenskiy-851219488.html
украина
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d273997a75f0ddc646edd30aa2ef79f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, индия, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ИНДИЯ, Владимир Зеленский
13:57 30.08.2024
 
Зеленский предложил Моди рассмотреть дату проведения встречи по Украине

Bloomberg: Зеленский предложил провести в Индии конференцию до выборов в США

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести конференцию по урегулированию ситуации в Украине в Индии до выборов в США в ноябре, передает Bloomberg.
"Владимир Зеленский предложил провести саммит... в Индии во время визита премьера Нарендры Моди на прошлой неделе... Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров до президентских выборов в США в ноябре", - сказано в материале.
Отмечается, что Индяи скептически настроена к проведению очередного "саммита мира", так как Москва исключена из процесс поиска решения конфликта.
Предыдущая конференция по Украине состоялась в июне в швейцарском Бюргенштоке. В совместном коммюнике, принятом по итогам конференции, стороны договорились вернуть контроль над Запорожской АЭС, обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, освободить военнопленных и прекратить конфликт. Некоторые страны, включая Индию и Бразилию, не подписали это соглашение.
Президент России Владимир Путин в свою очередь предложил ряд условий для урегулирования конфликта, включая отказ Украины от намерений вступить в НАТО и отмену санкций против России.
Киев, Украина
"Очень сложно". На Западе занервничали из-за плана Зеленского по России
09:29
 
ПолитикаУКРАИНАИНДИЯВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала