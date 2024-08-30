https://1prime.ru/20240830/vstrecha-851226549.html
Зеленский предложил Моди рассмотреть дату проведения встречи по Украине
Зеленский предложил Моди рассмотреть дату проведения встречи по Украине - 30.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский предложил Моди рассмотреть дату проведения встречи по Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести конференцию по урегулированию ситуации в Украине в Индии до выборов в США в ноябре, передает... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T13:57+0300
2024-08-30T13:57+0300
2024-08-30T13:57+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести конференцию по урегулированию ситуации в Украине в Индии до выборов в США в ноябре, передает Bloomberg."Владимир Зеленский предложил провести саммит... в Индии во время визита премьера Нарендры Моди на прошлой неделе... Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров до президентских выборов в США в ноябре", - сказано в материале.Отмечается, что Индяи скептически настроена к проведению очередного "саммита мира", так как Москва исключена из процесс поиска решения конфликта.Предыдущая конференция по Украине состоялась в июне в швейцарском Бюргенштоке. В совместном коммюнике, принятом по итогам конференции, стороны договорились вернуть контроль над Запорожской АЭС, обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, освободить военнопленных и прекратить конфликт. Некоторые страны, включая Индию и Бразилию, не подписали это соглашение.Президент России Владимир Путин в свою очередь предложил ряд условий для урегулирования конфликта, включая отказ Украины от намерений вступить в НАТО и отмену санкций против России.
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украина, индия, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ИНДИЯ, Владимир Зеленский
Зеленский предложил Моди рассмотреть дату проведения встречи по Украине
Bloomberg: Зеленский предложил провести в Индии конференцию до выборов в США
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести конференцию по урегулированию ситуации в Украине в Индии до выборов в США в ноябре, передает Bloomberg.
"Владимир Зеленский предложил провести саммит... в Индии во время визита премьера Нарендры Моди на прошлой неделе... Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров до президентских выборов в США в ноябре", - сказано в материале.
Отмечается, что Индяи скептически настроена к проведению очередного "саммита мира", так как Москва исключена из процесс поиска решения конфликта.
Предыдущая конференция по Украине состоялась в июне в швейцарском Бюргенштоке. В совместном коммюнике, принятом по итогам конференции, стороны договорились вернуть контроль над Запорожской АЭС, обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, освободить военнопленных и прекратить конфликт. Некоторые страны, включая Индию и Бразилию, не подписали это соглашение.
Президент России Владимир Путин в свою очередь предложил ряд условий для урегулирования конфликта, включая отказ Украины от намерений вступить в НАТО и отмену санкций против России.
"Очень сложно". На Западе занервничали из-за плана Зеленского по России