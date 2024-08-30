https://1prime.ru/20240830/vtb-851220105.html

Топ-менеджер ВТБ допустил два сценария по ставке ЦБ в сентябре

Топ-менеджер ВТБ допустил два сценария по ставке ЦБ в сентябре - 30.08.2024, ПРАЙМ

Топ-менеджер ВТБ допустил два сценария по ставке ЦБ в сентябре

На ближайшем заседании совета директоров Банка России возможны два сценария решения по уровню ключевой ставки: повышение до 20% или взятие паузы до получения... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T10:04+0300

2024-08-30T10:04+0300

2024-08-30T10:15+0300

экономика

россия

втб

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_f527fa85919990a53124c580c37d6cd6.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. На ближайшем заседании совета директоров Банка России возможны два сценария решения по уровню ключевой ставки: повышение до 20% или взятие паузы до получения регулятором более репрезентативной экономической статистики, такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ЦБ в конце июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. При этом с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18-19,4%. Зампред регулятора Алексей Заботкин накануне говорил, что совет директоров ЦБ будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, при этом базовый сценарий допускает в 2024 году повышение ставки до 20%. "Я допускаю два возможных сценария: первый - это с 18% до 20%, …либо взятие паузы и ожидание более репрезентативной статистики, не искаженной августовским месяцем", - ответил Пьянов на вопрос об ожиданиях по ключевой ставке в сентябре. "Предыдущее повышение ставки и прогнозов происходило в самом конце июля…, и до 13 сентября явно не будет накоплено достаточной статистики на тему, как экономика отреагировала на это повышение, потому что в августе не понятно: то ли это реакция на более высокие значения ключевой ставки и ее прогнозов, то ли на период пониженной деловой активности в связи с периодом отпусков", - разъяснил он, отметив, что считает "основной интригой ближайших месяцев" денежно-кредитную политику.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, ставка банка россии