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Топ-менеджер ВТБ сравнил ключевую ставку 20% с крепленым напитком
Топ-менеджер ВТБ сравнил ключевую ставку 20% с крепленым напитком - 30.08.2024, ПРАЙМ
Топ-менеджер ВТБ сравнил ключевую ставку 20% с крепленым напитком
Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил уровень ключевой ставки в 18% с вином, а 20% - с крепленым напитком, ожидая в ближайшие... | 30.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил уровень ключевой ставки в 18% с вином, а 20% - с крепленым напитком, ожидая в ближайшие месяцы с большей долей вероятности "крепленую" денежно-кредитную политику. В беседе с журналистами он рассказал, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ возможны два сценария по ключевой ставке: повышение до 20% или взятие паузы, отметив при этом, что движение ключевой ставки до 20% уже заложено в прогнозе ЦБ и основания для повышения есть. "Мы сейчас имеем наблюдаемые значения, которые выводят, по нашим прогнозам, годовую инфляцию на значения выше семи – 7,7%. …С учетом того, что диапазон ключевой ставки, прогнозируемый на конец этого года, - 18-19,4%, то есть в верхней границе диапазона уже заложено повышение до 20%, а диапазон инфляции превышается на 0,7, то по правилу Тейлора должно быть "ритуальное действие" по повышению ключевой ставки, даже получается математически - на уровень, превышающий 20%, заложенный в диапазоне прогнозируемой ключевой ставки",- сказал Пьянов. "Если 15-18% - это еще как бы "виноградное вино", то 20+ - это уже какие-то "крепленые напитки", поэтому мы будем наблюдать следующие месяцы с большой вероятностью "крепленую" денежно-кредитную политику", - такую аналогию провел топ-менеджер ВТБ. ЦБ в конце июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. При этом с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18-19,4%. Зампред регулятора Алексей Заботкин накануне говорил, что совет директоров ЦБ будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, при этом базовый сценарий допускает в 2024 году повышение ставки до 20%.
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ПРАЙМ
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россия, втб, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, ставка Банка России
Топ-менеджер ВТБ сравнил ключевую ставку 20% с крепленым напитком
Пьянов сравнил ключевую ставку в 18% с вином, а 20% - с крепленым напитком
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил уровень ключевой ставки в 18% с вином, а 20% - с крепленым напитком, ожидая в ближайшие месяцы с большей долей вероятности "крепленую" денежно-кредитную политику.
В беседе с журналистами он рассказал, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ возможны два сценария по ключевой ставке: повышение до 20% или взятие паузы, отметив при этом, что движение ключевой ставки до 20% уже заложено в прогнозе ЦБ и основания для повышения есть.
"Мы сейчас имеем наблюдаемые значения, которые выводят, по нашим прогнозам, годовую инфляцию на значения выше семи – 7,7%. …С учетом того, что диапазон ключевой ставки, прогнозируемый на конец этого года, - 18-19,4%, то есть в верхней границе диапазона уже заложено повышение до 20%, а диапазон инфляции превышается на 0,7, то по правилу Тейлора должно быть "ритуальное действие" по повышению ключевой ставки, даже получается математически - на уровень, превышающий 20%, заложенный в диапазоне прогнозируемой ключевой ставки",- сказал Пьянов.
"Если 15-18% - это еще как бы "виноградное вино", то 20+ - это уже какие-то "крепленые напитки", поэтому мы будем наблюдать следующие месяцы с большой вероятностью "крепленую" денежно-кредитную политику", - такую аналогию провел топ-менеджер ВТБ.
ЦБ в конце июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. При этом с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18-19,4%. Зампред регулятора Алексей Заботкин накануне говорил, что совет директоров ЦБ будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, при этом базовый сценарий допускает в 2024 году повышение ставки до 20%.