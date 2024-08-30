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Силуанов оценил ожидаемый рост ВВП России в 2024 году
Силуанов оценил ожидаемый рост ВВП России в 2024 году - 30.08.2024, ПРАЙМ
Силуанов оценил ожидаемый рост ВВП России в 2024 году
Рост ВВП РФ в 2024 году прогнозируется в 3,9%, это позволит выполнить бюджетные обязательства, в том числе военные расходы, заявил министр финансов Антон... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T14:12+0300
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экономика
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в 2024 году прогнозируется в 3,9%, это позволит выполнить бюджетные обязательства, в том числе военные расходы, заявил министр финансов Антон Силуанов."Оценки динамики экономики по этому году также выше, чем мы изначально закладывали в наши прогнозы. Оценка по текущему году роста экономики - 3,9%. В прошлом году, я напомню, этот показатель составлял 3,6%", - сообщил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."Поэтому ожидания по ресурсному наполнению наших обязательств очень позитивные. Все решения, которые необходимы для обеспечения наших обязательств перед людьми, по поддержке экономики, по обеспечению потребностей вооруженных сил - все будут обеспечены ресурсами", - добавил он.
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россия, ввп
Силуанов оценил ожидаемый рост ВВП России в 2024 году
Силуанов: рост ВВП России в 2024 году прогнозиреутся в 3,9%
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в 2024 году прогнозируется в 3,9%, это позволит выполнить бюджетные обязательства, в том числе военные расходы, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Оценки динамики экономики по этому году также выше, чем мы изначально закладывали в наши прогнозы. Оценка по текущему году роста экономики - 3,9%. В прошлом году, я напомню, этот показатель составлял 3,6%", - сообщил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Поэтому ожидания по ресурсному наполнению наших обязательств очень позитивные. Все решения, которые необходимы для обеспечения наших обязательств перед людьми, по поддержке экономики, по обеспечению потребностей вооруженных сил - все будут обеспечены ресурсами", - добавил он.