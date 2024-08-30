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Силуанов оценил ожидаемый рост ВВП России в 2024 году

Силуанов оценил ожидаемый рост ВВП России в 2024 году - 30.08.2024, ПРАЙМ

Силуанов оценил ожидаемый рост ВВП России в 2024 году

Рост ВВП РФ в 2024 году прогнозируется в 3,9%, это позволит выполнить бюджетные обязательства, в том числе военные расходы, заявил министр финансов Антон... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T14:12+0300

2024-08-30T14:12+0300

2024-08-30T14:24+0300

экономика

россия

ввп

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в 2024 году прогнозируется в 3,9%, это позволит выполнить бюджетные обязательства, в том числе военные расходы, заявил министр финансов Антон Силуанов."Оценки динамики экономики по этому году также выше, чем мы изначально закладывали в наши прогнозы. Оценка по текущему году роста экономики - 3,9%. В прошлом году, я напомню, этот показатель составлял 3,6%", - сообщил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."Поэтому ожидания по ресурсному наполнению наших обязательств очень позитивные. Все решения, которые необходимы для обеспечения наших обязательств перед людьми, по поддержке экономики, по обеспечению потребностей вооруженных сил - все будут обеспечены ресурсами", - добавил он.

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россия, ввп