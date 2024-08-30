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Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке
Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке - 30.08.2024, ПРАЙМ
Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке
В правоохранительных органах сообщили, что причастность экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и ряда других фигурантов по делу о взятке подтвердили... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T07:18+0300
2024-08-30T07:18+0300
2024-08-30T07:19+0300
новый уренгой
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взятка
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В правоохранительных органах сообщили, что причастность экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и ряда других фигурантов по делу о взятке подтвердили свидетельские показания.Как отметил представитель правоохранителей, "обоснованность предъявленных обвинений фигурантам подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей".следствие считает, что Воронову, занимающему пост вице-губернатора ЯНАО, была вручена взятка от организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, который принадлежит семье регионального чиновника. В обмен предприятие-взяткодатель и связанные с ним организации получали общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов в ЯНАО.В дальнейшем были арестованы трое фигурантов дела: исполнительный директор компании "Проектсервис" Григорий Нак, руководитель проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянскй, обвиненные в даче взятки. Воронов объявил, что уходит с поста 28 июня, заявив, что "впереди ждут новые задачи". В июле его задержали в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Московский Басманный районный суд отправил его под стражу.
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новый уренгой, дело, взятка
Новый Уренгой, дело, взятка
Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке
Причастность экс-мэра Нового Уренгоя к делу о взятке подтверждается свидетелями
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В правоохранительных органах сообщили, что причастность экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и ряда других фигурантов по делу о взятке подтвердили свидетельские показания.
Как отметил представитель правоохранителей, "обоснованность предъявленных обвинений фигурантам подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей".
следствие считает, что Воронову, занимающему пост вице-губернатора ЯНАО, была вручена взятка от организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, который принадлежит семье регионального чиновника. В обмен предприятие-взяткодатель и связанные с ним организации получали общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов в ЯНАО.
В дальнейшем были арестованы трое фигурантов дела: исполнительный директор компании "Проектсервис" Григорий Нак, руководитель проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянскй, обвиненные в даче взятки.
Замгендиректора "Россети Сибирь" арестовали за взятку
Воронов объявил, что уходит с поста 28 июня, заявив, что "впереди ждут новые задачи". В июле его задержали в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Московский Басманный районный суд отправил его под стражу.