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Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке
Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке - 30.08.2024, ПРАЙМ
Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке
В правоохранительных органах сообщили, что причастность экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и ряда других фигурантов по делу о взятке подтвердили... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T07:18+0300
2024-08-30T07:19+0300
новый уренгой
дело
взятка
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В правоохранительных органах сообщили, что причастность экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и ряда других фигурантов по делу о взятке подтвердили свидетельские показания.Как отметил представитель правоохранителей, "обоснованность предъявленных обвинений фигурантам подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей".следствие считает, что Воронову, занимающему пост вице-губернатора ЯНАО, была вручена взятка от организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, который принадлежит семье регионального чиновника. В обмен предприятие-взяткодатель и связанные с ним организации получали общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов в ЯНАО.В дальнейшем были арестованы трое фигурантов дела: исполнительный директор компании "Проектсервис" Григорий Нак, руководитель проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянскй, обвиненные в даче взятки. Воронов объявил, что уходит с поста 28 июня, заявив, что "впереди ждут новые задачи". В июле его задержали в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Московский Басманный районный суд отправил его под стражу.
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новый уренгой, дело, взятка
Новый Уренгой, дело, взятка
07:18 30.08.2024 (обновлено: 07:19 30.08.2024)
 
Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке

Причастность экс-мэра Нового Уренгоя к делу о взятке подтверждается свидетелями

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В правоохранительных органах сообщили, что причастность экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и ряда других фигурантов по делу о взятке подтвердили свидетельские показания.
Как отметил представитель правоохранителей, "обоснованность предъявленных обвинений фигурантам подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей".
следствие считает, что Воронову, занимающему пост вице-губернатора ЯНАО, была вручена взятка от организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, который принадлежит семье регионального чиновника. В обмен предприятие-взяткодатель и связанные с ним организации получали общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов в ЯНАО.
В дальнейшем были арестованы трое фигурантов дела: исполнительный директор компании "Проектсервис" Григорий Нак, руководитель проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянскй, обвиненные в даче взятки.
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Замгендиректора "Россети Сибирь" арестовали за взятку
26 августа, 14:20
Воронов объявил, что уходит с поста 28 июня, заявив, что "впереди ждут новые задачи". В июле его задержали в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Московский Басманный районный суд отправил его под стражу.
 
Новый Уренгойделовзятка
 
 
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