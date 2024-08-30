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Рубль днем усиливает снижение против юаня на Мосбирже
Рубль днем усиливает снижение против юаня на Мосбирже - 30.08.2024, ПРАЙМ
Рубль днем усиливает снижение против юаня на Мосбирже
Курс рубля в пятницу днем усилил снижение против юаня, китайская валюта закрепляется выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T14:51+0300
2024-08-30T14:51+0300
2024-08-30T14:51+0300
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем усилил снижение против юаня, китайская валюта закрепляется выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.32 мск растет на 11 копеек, до 12,04 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 86,8 миллиарда рублей. Рубль понемногу слабеет к юаню, что нормально после окончания налогового периода августа, но пока не видно причин ни для сильного роста, ни для серьезного падения российской валюты, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Фактор сокращения предложения со стороны экспортеров продолжит поддерживать китайскую валюту в ближайшее время, выступая ключевым триггером, способным обусловить подъем курса в сентябре в направлении цели на последний месяц квартала в районе 12,44 рубля, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "На внебиржевом рынке будет проявляться сезонная активизация потребления, стимулирующая импорт. Ситуация на мировых рынках, по нашему убеждению, останется на втором плане. Торговым ориентиром сегодня выступает диапазон 11,9-12,08 рубля за юань", - добавляет он.
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курсы валют, рубль, юань, мосбиржа
Экономика, Курсы валют, рубль, юань, Мосбиржа
Рубль днем усиливает снижение против юаня на Мосбирже
Мосбиржа: курс юаня расчетами "завтра" растет до 12,04 рубля
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем усилил снижение против юаня, китайская валюта закрепляется выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.32 мск растет на 11 копеек, до 12,04 рубля.
Объем торгов "расчетами завтра" составляет 86,8 миллиарда рублей.
Рубль понемногу слабеет к юаню, что нормально после окончания налогового периода августа, но пока не видно причин ни для сильного роста, ни для серьезного падения российской валюты, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Фактор сокращения предложения со стороны экспортеров продолжит поддерживать китайскую валюту в ближайшее время, выступая ключевым триггером, способным обусловить подъем курса в сентябре в направлении цели на последний месяц квартала в районе 12,44 рубля, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"На внебиржевом рынке будет проявляться сезонная активизация потребления, стимулирующая импорт. Ситуация на мировых рынках, по нашему убеждению, останется на втором плане. Торговым ориентиром сегодня выступает диапазон 11,9-12,08 рубля за юань", - добавляет он.
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