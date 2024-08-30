Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль днем усиливает снижение против юаня на Мосбирже - 30.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240830/yuan-851228444.html
Рубль днем усиливает снижение против юаня на Мосбирже
Рубль днем усиливает снижение против юаня на Мосбирже - 30.08.2024, ПРАЙМ
Рубль днем усиливает снижение против юаня на Мосбирже
Курс рубля в пятницу днем усилил снижение против юаня, китайская валюта закрепляется выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T14:51+0300
2024-08-30T14:51+0300
экономика
курсы валют
рубль
юань
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_7e7a30cbdd1d687ba41fb32b889f9520.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем усилил снижение против юаня, китайская валюта закрепляется выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.32 мск растет на 11 копеек, до 12,04 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 86,8 миллиарда рублей. Рубль понемногу слабеет к юаню, что нормально после окончания налогового периода августа, но пока не видно причин ни для сильного роста, ни для серьезного падения российской валюты, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Фактор сокращения предложения со стороны экспортеров продолжит поддерживать китайскую валюту в ближайшее время, выступая ключевым триггером, способным обусловить подъем курса в сентябре в направлении цели на последний месяц квартала в районе 12,44 рубля, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "На внебиржевом рынке будет проявляться сезонная активизация потребления, стимулирующая импорт. Ситуация на мировых рынках, по нашему убеждению, останется на втором плане. Торговым ориентиром сегодня выступает диапазон 11,9-12,08 рубля за юань", - добавляет он.
https://1prime.ru/20240830/uzhestochenie-851226032.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_acdeaa79012780a2d08ab6ff45d0458d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, рубль, юань, мосбиржа
Экономика, Курсы валют, рубль, юань, Мосбиржа
14:51 30.08.2024
 
Рубль днем усиливает снижение против юаня на Мосбирже

Мосбиржа: курс юаня расчетами "завтра" растет до 12,04 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем усилил снижение против юаня, китайская валюта закрепляется выше 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.32 мск растет на 11 копеек, до 12,04 рубля.
Объем торгов "расчетами завтра" составляет 86,8 миллиарда рублей.
Рубль понемногу слабеет к юаню, что нормально после окончания налогового периода августа, но пока не видно причин ни для сильного роста, ни для серьезного падения российской валюты, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Фактор сокращения предложения со стороны экспортеров продолжит поддерживать китайскую валюту в ближайшее время, выступая ключевым триггером, способным обусловить подъем курса в сентябре в направлении цели на последний месяц квартала в районе 12,44 рубля, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"На внебиржевом рынке будет проявляться сезонная активизация потребления, стимулирующая импорт. Ситуация на мировых рынках, по нашему убеждению, останется на втором плане. Торговым ориентиром сегодня выступает диапазон 11,9-12,08 рубля за юань", - добавляет он.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой
13:34
 
ЭкономикаКурсы валютрубльюаньМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала