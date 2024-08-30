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Юань на Мосбирже закрепился выше 12 рублей

Юань на Мосбирже закрепился выше 12 рублей - 30.08.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже закрепился выше 12 рублей

Курс рубля в пятницу продолжает снижаться против юаня четвертую сессию подряд, китайская валюта закрепляется выше уровня 12 рублей, следует из данных Московской | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T17:44+0300

2024-08-30T17:44+0300

2024-08-30T17:44+0300

экономика

мосбиржа

юань

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу продолжает снижаться против юаня четвертую сессию подряд, китайская валюта закрепляется выше уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.26 мск растет на 12 копеек, до 12,05 рубля. Повышение составляет 1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,93-12,07 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 107,3 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,53 рубля (минус 0,72% к предыдущему закрытию). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,51, а на на форексе - 7,09 (разница в 6%). РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню на Московской бирже в конце недели остается под давлением и снижается вот уже четвертый торговый день подряд. При этом курс китайской валюты закрепляется выше круглой отметки 12 рублей после недели колебаний ниже нее. "Юань на бирже сокращает существенную недооцененность к другим валютам по сравнению с их соотношением на межбанковском и мировом рынках. Это расхождение вызвано трудностями с использованием юаня за пределами Мосбиржи из-за введенных против нее в июне США санкций", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Так, стоимость нефти сорта Brent падает на 2%, до 77,2 доллара за баррель. ПРОГНОЗЫ Рубль может выровнять свои позиции после некоторого ослабления на этой неделе, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Однако пока особенной активности на межбанке не видно. Это может быть следствием того, что завершается календарный месяц, и компании заняты планированием. Настрой Банка России в отношении сохранения высокой ключевой ставки уже никак не влияет на траекторию рубля. Пока фундаментальный фон складывается не в пользу российской валюты, так как инфляция сохраняется высокой, а цены на энергоносители не растут", - добавляет он. Кроме того, на рынке сохраняется в силе дисбаланс спроса и предложения валюты, что также оказывает на рубль масштабное влияние, считает Силаев. В случае закрепления юаня над уровнем 12 рублей, он может направиться в область сильного сопротивления 12,4–12,5 рубля, считает Бабин.

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мосбиржа, юань