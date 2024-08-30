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"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским - 30.08.2024, ПРАЙМ
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"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским
"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским
Владимир Зеленский боится, что по окончании боевых действий будут проведены выборы, поэтому он не заинтересован в прекращении огня. Такое мнение в беседе с... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T08:31+0300
2024-08-30T08:32+0300
политика
владимир зеленский
вооруженный конфликт
экспертное мнение
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится, что по окончании боевых действий будут проведены выборы, поэтому он не заинтересован в прекращении огня. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Kim Iversen высказал ирландский журналист Чей Боуз."Первое, что произойдет, когда закончатся боевые действия — это выборы, - заявил журналист. – Если опросы общественного мнения покажут другие результаты, то он (Владимир Зеленский — прим. ред.) будет уничтожен".Если в ноябре на президентских выборах в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп, Зеленского могут ожидать весьма серьезные проблемы, считает Боуз.Согласно недавнему сообщению СВР РФ, в США рассматриваются варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. Вместе с тем элите Соединенных Штатов, как отмечают в российской Службе внешней разведки, не нравятся безумные шаги Зеленского, которые угрожают выходом эскалации за пределы территории Украины.
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владимир зеленский, вооруженный конфликт, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, вооруженный конфликт, экспертное мнение
08:31 30.08.2024 (обновлено: 08:32 30.08.2024)
 
"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским

Боуз: Зеленского могут политически уничтожить сразу после завершения СВО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится, что по окончании боевых действий будут проведены выборы, поэтому он не заинтересован в прекращении огня. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Kim Iversen высказал ирландский журналист Чей Боуз.
"Первое, что произойдет, когда закончатся боевые действия — это выборы, - заявил журналист. – Если опросы общественного мнения покажут другие результаты, то он (Владимир Зеленский — прим. ред.) будет уничтожен".
Если в ноябре на президентских выборах в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп, Зеленского могут ожидать весьма серьезные проблемы, считает Боуз.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
Вчера, 11:47
Согласно недавнему сообщению СВР РФ, в США рассматриваются варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. Вместе с тем элите Соединенных Штатов, как отмечают в российской Службе внешней разведки, не нравятся безумные шаги Зеленского, которые угрожают выходом эскалации за пределы территории Украины.
 
ПолитикаВладимир Зеленскийвооруженный конфликтэкспертное мнение
 
 
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