https://1prime.ru/20240830/zelenskiy-851218642.html

"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским

"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским

Владимир Зеленский боится, что по окончании боевых действий будут проведены выборы, поэтому он не заинтересован в прекращении огня. Такое мнение в беседе с... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T08:31+0300

2024-08-30T08:31+0300

2024-08-30T08:32+0300

политика

владимир зеленский

вооруженный конфликт

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится, что по окончании боевых действий будут проведены выборы, поэтому он не заинтересован в прекращении огня. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Kim Iversen высказал ирландский журналист Чей Боуз."Первое, что произойдет, когда закончатся боевые действия — это выборы, - заявил журналист. – Если опросы общественного мнения покажут другие результаты, то он (Владимир Зеленский — прим. ред.) будет уничтожен".Если в ноябре на президентских выборах в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп, Зеленского могут ожидать весьма серьезные проблемы, считает Боуз.Согласно недавнему сообщению СВР РФ, в США рассматриваются варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. Вместе с тем элите Соединенных Штатов, как отмечают в российской Службе внешней разведки, не нравятся безумные шаги Зеленского, которые угрожают выходом эскалации за пределы территории Украины.

https://1prime.ru/20240829/ukraina-851197991.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, вооруженный конфликт, экспертное мнение