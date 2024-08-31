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Алжиру разрешили вступить в Новый банк развития БРИКС
Алжиру разрешили вступить в Новый банк развития БРИКС - 31.08.2024, ПРАЙМ
Алжиру разрешили вступить в Новый банк развития БРИКС
Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф. | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T21:27+0300
2024-08-31T21:27+0300
2024-08-31T21:27+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф. "Алжиру было разрешено стать членом банка", - приводит агентство слова Русеф на полях девятой ежегодной встречи банка в Кейптауне. Отмечается, что Новый банк развития БРИКС был создан в 2015 году, его первыми членами стали Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В 2021 году к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай. Деятельность банка направлена на финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.
https://1prime.ru/20240830/klimat-851236718.html
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новый банк развития брикс, брикс, алжир
Экономика, Новый банк развития БРИКС, БРИКС, АЛЖИР
Алжиру разрешили вступить в Новый банк развития БРИКС
Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф.
"Алжиру было разрешено стать членом банка", - приводит агентство слова Русеф на полях девятой ежегодной встречи банка в Кейптауне.
Отмечается, что Новый банк развития БРИКС был создан в 2015 году, его первыми членами стали Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В 2021 году к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай. Деятельность банка направлена на финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.
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