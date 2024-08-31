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Директора Центра международного сотрудничества взяли под домашний арест

Директора Центра международного сотрудничества взяли под домашний арест - 31.08.2024, ПРАЙМ

Директора Центра международного сотрудничества взяли под домашний арест

Постановлением Таганского районного суда города Москвы директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову взяли под домашний арест на 23 суток,... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T12:21+0300

2024-08-31T12:21+0300

2024-08-31T12:21+0300

происшествия

суд

домашний арест

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Постановлением Таганского районного суда города Москвы директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову взяли под домашний арест на 23 суток, передает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Главу ЦМС обвиняют в совершении преступления по статьям о получение взятки и организации незаконной миграции. Как уточняется в сообщении, Попова будет находится под домашним арестом до 21 сентября, "с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений".

https://1prime.ru/20240830/blinovskaya-851231037.html

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суд, домашний арест