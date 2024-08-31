https://1prime.ru/20240831/arest-851244564.html
Директора Центра международного сотрудничества взяли под домашний арест
Директора Центра международного сотрудничества взяли под домашний арест - 31.08.2024, ПРАЙМ
Директора Центра международного сотрудничества взяли под домашний арест
Постановлением Таганского районного суда города Москвы директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову взяли под домашний арест на 23 суток,... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T12:21+0300
2024-08-31T12:21+0300
2024-08-31T12:21+0300
происшествия
суд
домашний арест
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Постановлением Таганского районного суда города Москвы директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову взяли под домашний арест на 23 суток, передает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Главу ЦМС обвиняют в совершении преступления по статьям о получение взятки и организации незаконной миграции. Как уточняется в сообщении, Попова будет находится под домашним арестом до 21 сентября, "с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений".
https://1prime.ru/20240830/blinovskaya-851231037.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, домашний арест
Происшествия, суд, домашний арест
Директора Центра международного сотрудничества взяли под домашний арест
Директора Центра международного сотрудничества Попову взяли под домашний арест
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Постановлением Таганского районного суда города Москвы директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову взяли под домашний арест на 23 суток, передает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Главу ЦМС обвиняют в совершении преступления по статьям о получение взятки и организации незаконной миграции.
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга
Как уточняется в сообщении, Попова будет находится под домашним арестом до 21 сентября, "с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений".