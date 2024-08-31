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"Мир устал от США". Советник Пентагона дал прогноз о будущем после СВО
"Мир устал от США". Советник Пентагона дал прогноз о будущем после СВО - 31.08.2024, ПРАЙМ
"Мир устал от США". Советник Пентагона дал прогноз о будущем после СВО
Соединенные Штаты отвернули от себя значительную часть планеты. Поэтому после завершения конфликта на Украине, страны будут массово выбирать сотрудничество со... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T13:48+0300
2024-08-31T13:48+0300
2024-08-31T13:49+0300
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Соединенные Штаты отвернули от себя значительную часть планеты. Поэтому после завершения конфликта на Украине, страны будут массово выбирать сотрудничество со странами БРИКС на основе равенства. Такое прогноз в беседе с YouTube-каналом Deep Dive дал экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор."Мир встает на сторону БРИКС. В этом нет никаких сомнений. Причина в том, что мир в целом устал от подавления с нашей стороны (США – прим. ред.)", - заявил Макгрегор, отметив, что Соединенные Штаты подавляли другие страны своей финансовой, военной и экономической мощью, и "люди от этого устали".Другие страны не хотят, чтобы США им указывали, как им управлять своей страной, а хотя быть свободными и независимыми государствами, подчеркнул полковник.Тогда как президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, по словам Макгрегора, предельно ясно дали понять: "Присоединяйтесь к нам. Никаких предварительных условий. Вам нужна свободная торговля, повышение уровня жизни, рост процветания, мир и стабильность? Мы все это поддерживаем. Присоединяйтесь".При этом экс-советник Пентагона особо подчеркнул, что "Москве наша (США – прим. ред.) глупость не свойственна".
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мир, брикс, прогноз
Политика, МИР, БРИКС, прогноз
"Мир устал от США". Советник Пентагона дал прогноз о будущем после СВО
Макгрегор: после СВО на Украине уставший от США мир встанет на сторону БРИКС
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ
. Соединенные Штаты отвернули от себя значительную часть планеты. Поэтому после завершения конфликта на Украине, страны будут массово выбирать сотрудничество со странами БРИКС на основе равенства. Такое прогноз в беседе с YouTube-каналом Deep Dive
дал экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор.
"Мир встает на сторону БРИКС. В этом нет никаких сомнений. Причина в том, что мир в целом устал от подавления с нашей стороны (США – прим. ред.)", - заявил Макгрегор, отметив, что Соединенные Штаты подавляли другие страны своей финансовой, военной и экономической мощью, и "люди от этого устали".
Другие страны не хотят, чтобы США им указывали, как им управлять своей страной, а хотя быть свободными и независимыми государствами, подчеркнул полковник.
Тогда как президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, по словам Макгрегора, предельно ясно дали понять: "Присоединяйтесь к нам. Никаких предварительных условий. Вам нужна свободная торговля, повышение уровня жизни, рост процветания, мир и стабильность? Мы все это поддерживаем. Присоединяйтесь".
В ОАЭ заявили, что санкции Запада приведут к расширению БРИКС
При этом экс-советник Пентагона особо подчеркнул, что "Москве наша (США – прим. ред.) глупость не свойственна".