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Черногория объяснила санкции против России, невзирая на доходы от туризма

Черногория объяснила санкции против России, невзирая на доходы от туризма - 31.08.2024, ПРАЙМ

Черногория объяснила санкции против России, невзирая на доходы от туризма

Черногория поддержала санкции в отношении России, чтобы согласовать свою политику с Евросоюзом и стать "членом клуба", несмотря на то, что 30% доходов в туризме | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T15:08+0300

2024-08-31T15:08+0300

2024-08-31T15:08+0300

экономика

санкции против рф

черногория

туризм

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ПРАГА, 31 авг – ПРАЙМ. Черногория поддержала санкции в отношении России, чтобы согласовать свою политику с Евросоюзом и стать "членом клуба", несмотря на то, что 30% доходов в туризме поступает из РФ, заявил президент республики Яков Милатович. Глава правительства Черногории Милойко Спайич заявил на полях январского Всемирного экономического форума в Давосе, что властям республики удалось снизить долю российских туристов до 8% и сократить зависимость от российского туристического рынка и инвестиций. "Пять лет назад 30% наших доходов от туризма поступали из России. Для меня как министра экономики в то время и члена правительства было тяжелым решением ввести санкции против РФ и следовать решениям Европейского совета. Это была трудная вещь. Но мы сделали это, это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба", - сказал президент Черногории во время дискуссии, посвященной интеграции стран Западных Балкан в Евросоюз на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге.По данным госслужбы статистики Monstat, в туристическом сезоне 2023 года в Черногории были зарегистрированы 246 653 въезда российских граждан -- 10,1% иностранных туристов. НАТО в середине июня представило информацию о расходах стран-членов на оборону. Согласно этим данным, Черногория в 2024 году в первый раз направила 2,02% ВВП на оборонные нужды – порядка 150 миллионов евро. Спайич после утверждения парламентом кабинета министров в ноябре 2023 года заявил, что оно полностью придерживается позиции НАТО, Соединенные Штаты является ключевым партнером и союзником Подгорицы. Черногория в июне 2017 года вступила в НАТО, после того как управлявшая тогда республикой коалиция во главе с Демократической партией социалистов бывшего президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в альянс, несмотря на бойкот со стороны оппозиции и массовые протесты граждан страны. В Москве неоднократно заявляли, что РФ справится с санкционным давлением, которое Запад стал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Российское руководство отмечало, что Западу недостает мужества признать провал санкций. В самих странах Запада неоднократно высказывались мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а введенные санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы российского государства, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.

https://1prime.ru/20240624/sanktsii-849431831.html

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санкции против рф, черногория, туризм