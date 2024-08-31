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Против троих сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятке
Против троих сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятке - 31.08.2024, ПРАЙМ
Против троих сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятке
В отношении трех бывших работников военно-строительной компании, принимавшей участие в завершении возведения военной клиники, возбуждено уголовное дело,... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T15:43+0300
2024-08-31T15:43+0300
2024-08-31T15:43+0300
минобороны рф
следственный комитет
коррупция
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В отношении трех бывших работников военно-строительной компании, принимавшей участие в завершении возведения военной клиники, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Дело находится в производстве Главного военного следственного управления СК. Оно возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных статьями 290, 285.4 УК РФ "получение взятки" и "злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа". Кроме того, гендиректор частной строительной организации подозревается в даче взятки - статья 291 УК РФ.По данным следствия, 17 мая 2021 года между Министерством обороны и военно-строительной компанией был заключен госконтракт на корректировку проектной документации и окончание строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.Субподрядчиком при исполнении контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью. В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года гендиректор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компаний взятку. В обмен обеспечивалось согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, а также общее покровительство. Все это, по как полагает следствие, повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу. Предварительное следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступлений, отметили в СК.
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минобороны рф, следственный комитет, коррупция
Минобороны РФ, Следственный комитет, коррупция
Против троих сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятке
СК: против троих сотрудников военно-строительной компании завели дело о взяточничестве
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В отношении трех бывших работников военно-строительной компании, принимавшей участие в завершении возведения военной клиники, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Дело находится в производстве Главного военного следственного управления СК. Оно возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных статьями 290, 285.4 УК РФ "получение взятки" и "злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа". Кроме того, гендиректор частной строительной организации подозревается в даче взятки - статья 291 УК РФ.
По данным следствия, 17 мая 2021 года между Министерством обороны и военно-строительной компанией был заключен госконтракт на корректировку проектной документации и окончание строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.
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Субподрядчиком при исполнении контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью. В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года гендиректор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компаний взятку. В обмен обеспечивалось согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, а также общее покровительство. Все это, по как полагает следствие, повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.
Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу. Предварительное следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступлений, отметили в СК.