Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Против троих сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятке - 31.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240831/delo-851246347.html
Против троих сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятке
Против троих сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятке - 31.08.2024, ПРАЙМ
Против троих сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятке
В отношении трех бывших работников военно-строительной компании, принимавшей участие в завершении возведения военной клиники, возбуждено уголовное дело,... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T15:43+0300
2024-08-31T15:43+0300
минобороны рф
следственный комитет
коррупция
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_0:127:3196:1925_1920x0_80_0_0_52e7cf39f636fd2c680101672500c61a.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В отношении трех бывших работников военно-строительной компании, принимавшей участие в завершении возведения военной клиники, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Дело находится в производстве Главного военного следственного управления СК. Оно возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных статьями 290, 285.4 УК РФ "получение взятки" и "злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа". Кроме того, гендиректор частной строительной организации подозревается в даче взятки - статья 291 УК РФ.По данным следствия, 17 мая 2021 года между Министерством обороны и военно-строительной компанией был заключен госконтракт на корректировку проектной документации и окончание строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.Субподрядчиком при исполнении контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью. В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года гендиректор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компаний взятку. В обмен обеспечивалось согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, а также общее покровительство. Все это, по как полагает следствие, повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу. Предварительное следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступлений, отметили в СК.
https://1prime.ru/20240810/korruptsiya-850796604.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ae4137112ce4382cb0c41e686d16f6d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минобороны рф, следственный комитет, коррупция
Минобороны РФ, Следственный комитет, коррупция
15:43 31.08.2024
 
Против троих сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятке

СК: против троих сотрудников военно-строительной компании завели дело о взяточничестве

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В отношении трех бывших работников военно-строительной компании, принимавшей участие в завершении возведения военной клиники, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Дело находится в производстве Главного военного следственного управления СК. Оно возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных статьями 290, 285.4 УК РФ "получение взятки" и "злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа". Кроме того, гендиректор частной строительной организации подозревается в даче взятки - статья 291 УК РФ.
По данным следствия, 17 мая 2021 года между Министерством обороны и военно-строительной компанией был заключен госконтракт на корректировку проектной документации и окончание строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова.
Юрий Кузнецов - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве
10 августа, 15:08
Субподрядчиком при исполнении контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью. В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года гендиректор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компаний взятку. В обмен обеспечивалось согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, а также общее покровительство. Все это, по как полагает следствие, повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.
Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу. Предварительное следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступлений, отметили в СК.
 
Минобороны РФСледственный комитеткоррупция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала