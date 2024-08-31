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Антонов рассказал о работе по возврату захваченной в США дипсобственности - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Антонов рассказал о работе по возврату захваченной в США дипсобственности
Антонов рассказал о работе по возврату захваченной в США дипсобственности - 31.08.2024, ПРАЙМ
Антонов рассказал о работе по возврату захваченной в США дипсобственности
Российская Федерация постоянно работает по вопросам возврата захваченной в Соединенных Штатах дипсобственности, но в позиции США пока ничего не изменилось,... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T07:57+0300
2024-08-31T08:09+0300
политика
анатолий антонов
собственность
возврат
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российская Федерация постоянно работает по вопросам возврата захваченной в Соединенных Штатах дипсобственности, но в позиции США пока ничего не изменилось, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов по случаю годовщины захвата российской дипломатической собственности в американской столице и Сан-Франциско 31 августа 2017 года. В частности, он заявил: "Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента. Подчеркну, что в американской позиции ничего не изменилось".Посольство России, по словам Антонова, постоянно получает отказы в ответ на все многочисленные дипломатические ноты с требованием предоставления доступа для оценки состояния недвижимости. Вместе с тем российский дипломат почеркнул, что администрация США руководствуются "банальным сведением счетов" и желанием "насолить и отомстить России", тем не менее Российская Федерация будет добиваться полного восстановления своих прав на свою дипнедвижимость. Соединенные Штаты обладают самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире, а созданный ими прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно аукнется Вашингтону, заключил Антонов.
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анатолий антонов, собственность, возврат
Политика, Анатолий Антонов, собственность, возврат
07:57 31.08.2024 (обновлено: 08:09 31.08.2024)
 
Антонов рассказал о работе по возврату захваченной в США дипсобственности

Антонов: РФ постоянно ставит вопрос возврата захваченной в США дипсобственности

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ
Президент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российская Федерация постоянно работает по вопросам возврата захваченной в Соединенных Штатах дипсобственности, но в позиции США пока ничего не изменилось, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов по случаю годовщины захвата российской дипломатической собственности в американской столице и Сан-Франциско 31 августа 2017 года.
В частности, он заявил: "Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента. Подчеркну, что в американской позиции ничего не изменилось".
Посольство России, по словам Антонова, постоянно получает отказы в ответ на все многочисленные дипломатические ноты с требованием предоставления доступа для оценки состояния недвижимости.
Вместе с тем российский дипломат почеркнул, что администрация США руководствуются "банальным сведением счетов" и желанием "насолить и отомстить России", тем не менее Российская Федерация будет добиваться полного восстановления своих прав на свою дипнедвижимость.
Посол России в США Антонов
Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере
2 августа, 09:19
Соединенные Штаты обладают самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире, а созданный ими прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно аукнется Вашингтону, заключил Антонов.
 
ПолитикаАнатолий Антоновсобственностьвозврат
 
 
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