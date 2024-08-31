https://1prime.ru/20240831/dipsobstvennost-851241929.html

Антонов рассказал о работе по возврату захваченной в США дипсобственности

Антонов рассказал о работе по возврату захваченной в США дипсобственности - 31.08.2024, ПРАЙМ

Антонов рассказал о работе по возврату захваченной в США дипсобственности

Российская Федерация постоянно работает по вопросам возврата захваченной в Соединенных Штатах дипсобственности, но в позиции США пока ничего не изменилось,... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T07:57+0300

2024-08-31T07:57+0300

2024-08-31T08:09+0300

политика

анатолий антонов

собственность

возврат

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российская Федерация постоянно работает по вопросам возврата захваченной в Соединенных Штатах дипсобственности, но в позиции США пока ничего не изменилось, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов по случаю годовщины захвата российской дипломатической собственности в американской столице и Сан-Франциско 31 августа 2017 года. В частности, он заявил: "Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента. Подчеркну, что в американской позиции ничего не изменилось".Посольство России, по словам Антонова, постоянно получает отказы в ответ на все многочисленные дипломатические ноты с требованием предоставления доступа для оценки состояния недвижимости. Вместе с тем российский дипломат почеркнул, что администрация США руководствуются "банальным сведением счетов" и желанием "насолить и отомстить России", тем не менее Российская Федерация будет добиваться полного восстановления своих прав на свою дипнедвижимость. Соединенные Штаты обладают самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире, а созданный ими прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно аукнется Вашингтону, заключил Антонов.

https://1prime.ru/20240802/antonov-850616077.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

анатолий антонов, собственность, возврат