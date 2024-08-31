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В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП - 31.08.2024, ПРАЙМ
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП
ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, передает Telegram-канал московского департамента транспорта. | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T11:38+0300
2024-08-31T11:38+0300
2024-08-31T11:42+0300
происшествия
москва
дтп
движение
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, передает Telegram-канал московского департамента транспорта.В сообщении указывается: "В Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города". Также отмечается, что обстоятельства инцидента и информация о пострадавших в настоящий момент уточняются, а движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца затруднено - заняты две полосы из трех.
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москва, дтп, движение
Происшествия, МОСКВА, ДТП, движение
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, передает Telegram-канал московского департамента транспорта.
В сообщении указывается: "В Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города".
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Также отмечается, что обстоятельства инцидента и информация о пострадавших в настоящий момент уточняются, а движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца затруднено - заняты две полосы из трех.