https://1prime.ru/20240831/dtp-851244235.html

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП - 31.08.2024, ПРАЙМ

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, передает Telegram-канал московского департамента транспорта. | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T11:38+0300

2024-08-31T11:38+0300

2024-08-31T11:42+0300

происшествия

москва

дтп

движение

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, передает Telegram-канал московского департамента транспорта.В сообщении указывается: "В Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города". Также отмечается, что обстоятельства инцидента и информация о пострадавших в настоящий момент уточняются, а движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца затруднено - заняты две полосы из трех.

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москва, дтп, движение