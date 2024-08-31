https://1prime.ru/20240831/durov-851246678.html

Песков прокомментировал дело Дурова во Франции

Песков прокомментировал дело Дурова во Франции - 31.08.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал дело Дурова во Франции

В России были вопросы к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в связи с деятельностью его приложения, однако бизнесмена не арестовывали, отметил... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T16:35+0300

2024-08-31T16:35+0300

2024-08-31T16:35+0300

павел дуров

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В России были вопросы к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в связи с деятельностью его приложения, однако бизнесмена не арестовывали, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя задержание Дурова французскими властями. "Единственное, что я хочу сказать: но у нас-то его (Дурова - ред.) никто не арестовывал. Конечно, были вопросы. Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram", - сказал представитель Кремля в комментарии журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале. По словам Пескова, террористы действительно пользуются мессенджером Telegram, но также пользуются и автомобилями. В связи с этим представитель Кремля задался вопросом о том, почему тогда никто не арестовывает генеральных директоров ведущих французских автомобилестроительных концернов."Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram. Но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора Renault или Citroen", - прокомментировал Песков ситуацию с обвинениями французских правоохранителей в адрес Дурова.Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это событие вызвало широкую критику общественности во многих странах. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. Дуров вечером в среду отпустили под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, также бизнесмен обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.

https://1prime.ru/20240830/telegram--851222762.html

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павел дуров, дмитрий песков, франция, россия, telegram