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СМИ: в ФРГ хотят создать фонд для инвестиций во внутреннюю безопасность

СМИ: в ФРГ хотят создать фонд для инвестиций во внутреннюю безопасность - 31.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: в ФРГ хотят создать фонд для инвестиций во внутреннюю безопасность

Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца СДПГ рассматривает возможность создать фонд для инвестиций в органы безопасности страны, сообщает портал... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T15:18+0300

2024-08-31T15:18+0300

2024-08-31T15:18+0300

экономика

германия

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БЕРЛИН, 31 авг - ПРАЙМ. Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца СДПГ рассматривает возможность создать фонд для инвестиций в органы безопасности страны, сообщает портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на соответствующий документ. "Для повышения уровня безопасности в Германии СДПГ рассматривает возможность инвестиций в органы безопасности через специальный фонд", - пишет издание, ссылаясь на документ с изложением позиции для закрытого заседания парламентской группы бундестага, которое предстоит на следующей неделе. Шестистраничный проект оказался в распоряжении RND. "В связи с меняющимися временами нам необходимо больше инвестиций во внутреннюю безопасность, кибербезопасность и наши органы безопасности", - заявляют авторы документа. В СДПГ утверждают, что угрозы для общества исходят с разных сторон. "Мы хотим изучить способы мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения внутренней безопасности еще до реформы фискальных правил - например, через специальный фонд", - добавляют составители предложения. Они объясняют это тем, что органам безопасности необходимы соответствующие технические и кадровые ресурсы и вознаграждение.

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германия