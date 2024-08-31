Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в ФРГ хотят создать фонд для инвестиций во внутреннюю безопасность - 31.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240831/fond-851246067.html
СМИ: в ФРГ хотят создать фонд для инвестиций во внутреннюю безопасность
СМИ: в ФРГ хотят создать фонд для инвестиций во внутреннюю безопасность - 31.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: в ФРГ хотят создать фонд для инвестиций во внутреннюю безопасность
Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца СДПГ рассматривает возможность создать фонд для инвестиций в органы безопасности страны, сообщает портал... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T15:18+0300
2024-08-31T15:18+0300
экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_0:201:3844:2363_1920x0_80_0_0_dd5972b0984181ebbb952f131a950af1.jpg
БЕРЛИН, 31 авг - ПРАЙМ. Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца СДПГ рассматривает возможность создать фонд для инвестиций в органы безопасности страны, сообщает портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на соответствующий документ. "Для повышения уровня безопасности в Германии СДПГ рассматривает возможность инвестиций в органы безопасности через специальный фонд", - пишет издание, ссылаясь на документ с изложением позиции для закрытого заседания парламентской группы бундестага, которое предстоит на следующей неделе. Шестистраничный проект оказался в распоряжении RND. "В связи с меняющимися временами нам необходимо больше инвестиций во внутреннюю безопасность, кибербезопасность и наши органы безопасности", - заявляют авторы документа. В СДПГ утверждают, что угрозы для общества исходят с разных сторон. "Мы хотим изучить способы мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения внутренней безопасности еще до реформы фискальных правил - например, через специальный фонд", - добавляют составители предложения. Они объясняют это тем, что органам безопасности необходимы соответствующие технические и кадровые ресурсы и вознаграждение.
https://1prime.ru/20240830/konflikt-851233718.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_214:0:3631:2563_1920x0_80_0_0_db0698629b2ad3b936e6c94180763f18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия
Экономика, ГЕРМАНИЯ
15:18 31.08.2024
 
СМИ: в ФРГ хотят создать фонд для инвестиций во внутреннюю безопасность

RND: партия Шольца хочет создать фонд для инвестиций во внутреннюю безопасность

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© Фото : European Union
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 31 авг - ПРАЙМ. Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца СДПГ рассматривает возможность создать фонд для инвестиций в органы безопасности страны, сообщает портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на соответствующий документ.
"Для повышения уровня безопасности в Германии СДПГ рассматривает возможность инвестиций в органы безопасности через специальный фонд", - пишет издание, ссылаясь на документ с изложением позиции для закрытого заседания парламентской группы бундестага, которое предстоит на следующей неделе.
Шестистраничный проект оказался в распоряжении RND.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
"Прямая война с Россией": в Германии забили тревогу из-за действий США
Вчера, 17:21
"В связи с меняющимися временами нам необходимо больше инвестиций во внутреннюю безопасность, кибербезопасность и наши органы безопасности", - заявляют авторы документа.
В СДПГ утверждают, что угрозы для общества исходят с разных сторон.
"Мы хотим изучить способы мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения внутренней безопасности еще до реформы фискальных правил - например, через специальный фонд", - добавляют составители предложения.
Они объясняют это тем, что органам безопасности необходимы соответствующие технические и кадровые ресурсы и вознаграждение.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала