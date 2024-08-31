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Минэнерго Казахстана и CNPC обсудили долгосрочные поставки газа в Китай - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго Казахстана и CNPC обсудили долгосрочные поставки газа в Китай
Минэнерго Казахстана и CNPC обсудили долгосрочные поставки газа в Китай - 31.08.2024, ПРАЙМ
Минэнерго Казахстана и CNPC обсудили долгосрочные поставки газа в Китай
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев обсудил в Пекине с руководством китайских компаний CNPC и State Power Investment Corporation перспективы... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T17:29+0300
2024-08-31T17:29+0300
энергетика
казахстан
китай
газ
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АЛМА-АТА, 31 авг - ПРАЙМ. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев обсудил в Пекине с руководством китайских компаний CNPC и State Power Investment Corporation перспективы сотрудничества в нефтегазовом и энергетическом секторах, в том числе долгосрочные поставки газа в КНР, сообщает в субботу пресс-служба министерства энергетики Казахстана. "В ходе встречи с председателем CNPC (China National Petroleum Corporation) Дай Хоулянем были обсуждены ключевые вопросы развития нефтегазового сектора. Стороны затронули темы строительства новой нитки магистрального газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент" и заключения долгосрочного контракта на экспорт казахстанского газа. В рамках обсуждения вопросов нефтяной отрасли особое внимание было уделено расширению мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского минэнерго. Сообщается, что по итогам встречи стороны выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества на взаимовыгодной основе. Кроме того, в ходе переговоров с председателем State Power Investment Corporation Лю Миншэном стороны определили основные направления дальнейшего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и обсудили перспективы развития энергетического сектора в целом. Национальная нефтегазовая компания Казахстана "Казмунайгаз" в конце августа сообщила, что договорилась с CNPC о строительстве завода по производству азотного удобрения в Актюбинской области на западе республики. Ожидаемая мощность производства - до 1,2 миллиона тонн карбамида в год, стоимость проекта - около 1,5 миллиарда долларов.
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казахстан, китай, газ
Энергетика, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, Газ
17:29 31.08.2024
 
Минэнерго Казахстана и CNPC обсудили долгосрочные поставки газа в Китай

Минэнерго Казахстана и китайская CNPC обсудили долгосрочные поставки газа в КНР

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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АЛМА-АТА, 31 авг - ПРАЙМ. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев обсудил в Пекине с руководством китайских компаний CNPC и State Power Investment Corporation перспективы сотрудничества в нефтегазовом и энергетическом секторах, в том числе долгосрочные поставки газа в КНР, сообщает в субботу пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
"В ходе встречи с председателем CNPC (China National Petroleum Corporation) Дай Хоулянем были обсуждены ключевые вопросы развития нефтегазового сектора. Стороны затронули темы строительства новой нитки магистрального газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент" и заключения долгосрочного контракта на экспорт казахстанского газа. В рамках обсуждения вопросов нефтяной отрасли особое внимание было уделено расширению мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского минэнерго.
Сообщается, что по итогам встречи стороны выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества на взаимовыгодной основе.
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Кроме того, в ходе переговоров с председателем State Power Investment Corporation Лю Миншэном стороны определили основные направления дальнейшего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и обсудили перспективы развития энергетического сектора в целом.
Национальная нефтегазовая компания Казахстана "Казмунайгаз" в конце августа сообщила, что договорилась с CNPC о строительстве завода по производству азотного удобрения в Актюбинской области на западе республики. Ожидаемая мощность производства - до 1,2 миллиона тонн карбамида в год, стоимость проекта - около 1,5 миллиарда долларов.
 
ЭнергетикаКАЗАХСТАНКИТАЙГаз
 
 
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