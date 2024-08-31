https://1prime.ru/20240831/impichment-851246203.html

Левые начали процедуру импичмента Макрона

Левые начали процедуру импичмента Макрона - 31.08.2024, ПРАЙМ

Левые начали процедуру импичмента Макрона

Во Франции относящаяся к левому политическому спектру партия "Непокорившаяся Франция" начала процедуру по отрешению президента Эммануэля Макрона от власти,... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T15:31+0300

2024-08-31T15:31+0300

2024-08-31T15:31+0300

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 31 авг - ПРАЙМ. Во Франции относящаяся к левому политическому спектру партия "Непокорившаяся Франция" начала процедуру по отрешению президента Эммануэля Макрона от власти, сообщила руководитель парламентской фракции Матильда Пано в соцсети X. "Проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции был направлен сегодня членам парламента для совместного подписания", - отметила она.Данная статья подразумевает возможность отстранения главы государства в случае нарушения им своих обязанностей. "Непокорившаяся Франция" с 72 мандатами может сама внести предложение об импичменте (для этого требуется более 57 депутатов), однако решение о дальнейшем рассмотрении инициативы принимает бюро Национального собрания - нижней палаты парламента республики. После этого текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, а затем его в течение двух последующих недель должны поддержать две трети состава Национального собрания. Последние два этапа также должны быть пройдены в верхней палате парламента - Сенате, там у левых нет большинства, а партия "Непокорившаяся Франция" вообще не представлена. В случае одобрения текста Сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, при этом резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат. Основанная Жаном-Люком Меланшоном "Непокорившаяся Франция" заявила, что выдвинет вотум недоверия любому кабинету министров, которое не будет возглавлять Люси Касте, чью кандидатуру на пост премьер-министра ранее отверг Макрон. Президент исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом кабинете министров, хотя она победила на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в Национальном собрании. По его словам, такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", поскольку по итогам консультаций главы государства с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых незамедлительно вынесут вотум недоверия. Соответстенно, от отклонил предложенную кандидатуру Касте. Затем "Непокорившаяся Франция" заявила, что проведет демонстрацию 7 сентября против "захвата власти" Макроном. На прошедших ранее внеочередных выборах блок левых получил большинство голосов, пропрезидентская коалиция "Вместе за республику" Макрона стала второй, набрав 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из республиканцев стала третьей силой с 143 мандатами. Ни одна политсила не получила большинства для формирования нового кабинета министров. Позднее президент принял отставку правительства Габриэля Атталя при условии, что премьер продолжит исполнять обязанности до момента формирования нового кабмина.

https://1prime.ru/20240820/makron-851001085.html

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франция, эммануэль макрон