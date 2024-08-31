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Что-то пошло не так: инфляция растет вместе со ставкой

Что-то пошло не так: инфляция растет вместе со ставкой - 31.08.2024, ПРАЙМ

Что-то пошло не так: инфляция растет вместе со ставкой

Высокая инфляция продолжает оставаться одним из главных рисков для российской экономики. Усилия ЦБ РФ по ее сдерживанию пока не приносят ощутимого результата. В | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T08:00+0300

2024-08-31T08:00+0300

2024-08-31T08:00+0300

мнения аналитиков

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ставка банка россии

инфляция в россии

инфляционные ожидания

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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Высокая инфляция продолжает оставаться одним из главных рисков для российской экономики. Усилия ЦБ РФ по ее сдерживанию пока не приносят ощутимого результата. В чем причины роста цен и как будет действовать регулятор в будущем? По данным Росстата, в июле инфляция составила 9,1%, что существенно выше таргета ЦБ РФ. При этом сезонно сглаженный показатель инфляции (SAAR), по подсчетам ЦБ, превысил 16%. Очевидно, что ситуация может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, в частности повышения ключевой ставки.Подобная стратегия раньше всегда приносила результаты. В 2014–2015 годах резкое повышение ставки позволило сбить волну ослабления рубля и в итоге замедлить инфляцию. В 2022 году ЦБ РФ также жесткой политикой способствовал стабилизации рубля и инфляции. Однако сейчас что-то пошло не так, и повышение ставки в июле до 18% пока не привело к замедлению инфляции. Одной из причин, возможно, является то, что рост цен — это результат структурных изменений в экономике. Если это так, то борьба с инфляцией монетарными методами пока имеет слабый эффект.Часть спроса в экономике нечувствительна к ставке: оборонный заказ, наращивание производства жизненно важных товаров. В первом случае рост ставок охлаждает только "гражданскую" часть экономики, не влияя на "военное" производство. А во втором — высокие ставки увеличивают издержки "гражданских" компаний, которые переносят их в рост цен на товары и услуги. Кроме того, компании, население и рынок ожидают, что ЦБ РФ удастся побороть инфляцию и к концу года ставка снизится. Последнее привело к тому, что даже в условиях очень жесткой монетарной политики кредитование продолжило расти.В этих условиях ЦБ РФ вынужден действовать предельно жестко: вероятность дальнейшего повышения ставки очень высока. Более того, одна из главных задач регулятора в том, чтобы убедить рынок: денежно-кредитные условия будут жесткими длительный период. Такая стратегия должна оказать влияние на инфляцию через рост сбережений и привлекательность рублевых инвестиций для локальных инвесторов. Определенную надежду дает и стабилизация рубля, которая позволит увеличить импорт, уменьшив разрыв между спросом и способностью экономики его удовлетворять. Отчасти этого удалось достичь с помощью усиления контроля за использованием валютной выручки, что заменило действовавший ранее механизм carry trade.Возможно, жесткая монетарная политика постепенно начнет оказывать сдерживающее влияние на экономику, и до конца 2024 года ЦБ РФ удастся добиться ограниченных результатов: инфляция замедлится до 7,5–8%, что позволит стабилизировать ключевую ставку на 18%. Чрезвычайно важной будет динамика курса рубля, стабильность которого — одно из необходимых условий снижения инфляции. В более пессимистичном сценарии рост цен превысит 9%, а ключевая ставка может уйти за 20%.Главный риск для российской экономики состоит в том, что далеко не всегда высокая ключевая ставка способна приводить к ожидаемому эффекту. Во-первых, потому что сейчас это не способствует, как раньше, притоку спекулятивного капитала и укреплению рубля. Во-вторых, высокая ставка по своему воздействию не эквивалентна ее повышению. Длительное удержание высокой ставки может даже иметь проинфляционный эффект, поскольку это то, к чему экономические агенты могут адаптироваться, например, заложив издержки в цены и инфляционные ожидания.А с учетом проблем в трансмиссионном механизме может оказаться, что проинфляционные эффекты высокой ставки будут сильнее, чем дезинфляционные в случае ее повышения. В результате инфляция вместо желаемого замедления начнет ускоряться, провоцируя еще более жесткую монетарную политику. Риски такого сценария усиливаются с увеличением расходов бюджета на оборону, на развитие новых территорий и производств, а также с сохранением преимущественно экспортной модели экономики.Пока такой эффект не проявляется, но остается серьезным риском в случае стабильно жесткой политики, не достигающей своей цели. При таком сценарии ставка может сохраняться высокой дольше и будет выше, чем сейчас ожидает рынок, а в случае появления признаков рецессии в экономике, возможно, ЦБ придется действовать очень осторожно.Автор - аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев

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Александр Джиоев https://cdnn.1prime.ru/img/84250/68/842506843_0:0:853:854_100x100_80_0_0_eb017ddf2ad148704b524ed4f26184bf.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Джиоев https://cdnn.1prime.ru/img/84250/68/842506843_0:0:853:854_100x100_80_0_0_eb017ddf2ad148704b524ed4f26184bf.jpg

мнения аналитиков, инфляция, ставка банка россии, инфляция в россии, инфляционные ожидания