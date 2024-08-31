https://1prime.ru/20240831/investitsii-851240893.html

Инвесторы США нарастили вложения в иностранные ценные бумаги до $15,3

Инвесторы США нарастили вложения в иностранные ценные бумаги до $15,3 - 31.08.2024, ПРАЙМ

Инвесторы США нарастили вложения в иностранные ценные бумаги до $15,3

Американские инвесторы по итогам 2023 года нарастили объем инвестиций в иностранные ценные бумаги и облигации на 1,3 триллиона долларов, или на 9,2%, до 15,3... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T06:48+0300

2024-08-31T06:48+0300

2024-08-31T06:49+0300

экономика

инвесторы

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американские инвесторы по итогам 2023 года нарастили объем инвестиций в иностранные ценные бумаги и облигации на 1,3 триллиона долларов, или на 9,2%, до 15,3 триллиона долларов, следует из отчета американского минфина, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно опубликованной первой оценке ведомства за предыдущий год, общая сумма вложений, которая включает в себя инвестиции в ценные бумаги, долгосрочные и краткосрочные облигации, составила 15,3 триллиона долларов по состоянию на 31 декабря 2023 года против 14 триллионов долларов на конец 2022 года. В частности, вложения в иностранные ценные бумаги увеличились с 10,3 до 11,5 триллиона долларов, в долгосрочные облигации - с 3,3 до 3,4 триллиона долларов, а инвестиции в краткосрочные облигации остались на прежнем уровне и составили 0,4 триллиона долларов.

https://1prime.ru/20240815/investory-850899887.html

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инвесторы, сша, ценные бумаги