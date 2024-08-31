https://1prime.ru/20240831/investitsii-851240893.html
Инвесторы США нарастили вложения в иностранные ценные бумаги до $15,3
Инвесторы США нарастили вложения в иностранные ценные бумаги до $15,3 - 31.08.2024, ПРАЙМ
Инвесторы США нарастили вложения в иностранные ценные бумаги до $15,3
Американские инвесторы по итогам 2023 года нарастили объем инвестиций в иностранные ценные бумаги и облигации на 1,3 триллиона долларов, или на 9,2%, до 15,3... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T06:48+0300
2024-08-31T06:48+0300
2024-08-31T06:49+0300
экономика
инвесторы
сша
ценные бумаги
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_24eba898a5ec7cfa49b2212909129231.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американские инвесторы по итогам 2023 года нарастили объем инвестиций в иностранные ценные бумаги и облигации на 1,3 триллиона долларов, или на 9,2%, до 15,3 триллиона долларов, следует из отчета американского минфина, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно опубликованной первой оценке ведомства за предыдущий год, общая сумма вложений, которая включает в себя инвестиции в ценные бумаги, долгосрочные и краткосрочные облигации, составила 15,3 триллиона долларов по состоянию на 31 декабря 2023 года против 14 триллионов долларов на конец 2022 года. В частности, вложения в иностранные ценные бумаги увеличились с 10,3 до 11,5 триллиона долларов, в долгосрочные облигации - с 3,3 до 3,4 триллиона долларов, а инвестиции в краткосрочные облигации остались на прежнем уровне и составили 0,4 триллиона долларов.
https://1prime.ru/20240815/investory-850899887.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_cd6149cfc0965958e7605d9dcc0b9258.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инвесторы, сша, ценные бумаги
Экономика, инвесторы, США, ценные бумаги
Инвесторы США нарастили вложения в иностранные ценные бумаги до $15,3
Инвесторы США в 2023 г увеличили вложения в иностранные ценные бумаги на 9,2%
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американские инвесторы по итогам 2023 года нарастили объем инвестиций в иностранные ценные бумаги и облигации на 1,3 триллиона долларов, или на 9,2%, до 15,3 триллиона долларов, следует из отчета американского минфина, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно опубликованной первой оценке ведомства за предыдущий год, общая сумма вложений, которая включает в себя инвестиции в ценные бумаги, долгосрочные и краткосрочные облигации, составила 15,3 триллиона долларов по состоянию на 31 декабря 2023 года против 14 триллионов долларов на конец 2022 года.
"Сберинвестиции" назвали хобби, которые выбирают российские инвесторы
В частности, вложения в иностранные ценные бумаги увеличились с 10,3 до 11,5 триллиона долларов, в долгосрочные облигации - с 3,3 до 3,4 триллиона долларов, а инвестиции в краткосрочные облигации остались на прежнем уровне и составили 0,4 триллиона долларов.