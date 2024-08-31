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Инвесторы США нарастили вложения в иностранные ценные бумаги до $15,3 - 31.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240831/investitsii-851240893.html
Инвесторы США нарастили вложения в иностранные ценные бумаги до $15,3
Инвесторы США нарастили вложения в иностранные ценные бумаги до $15,3 - 31.08.2024, ПРАЙМ
Инвесторы США нарастили вложения в иностранные ценные бумаги до $15,3
Американские инвесторы по итогам 2023 года нарастили объем инвестиций в иностранные ценные бумаги и облигации на 1,3 триллиона долларов, или на 9,2%, до 15,3... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T06:48+0300
2024-08-31T06:49+0300
экономика
инвесторы
сша
ценные бумаги
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американские инвесторы по итогам 2023 года нарастили объем инвестиций в иностранные ценные бумаги и облигации на 1,3 триллиона долларов, или на 9,2%, до 15,3 триллиона долларов, следует из отчета американского минфина, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно опубликованной первой оценке ведомства за предыдущий год, общая сумма вложений, которая включает в себя инвестиции в ценные бумаги, долгосрочные и краткосрочные облигации, составила 15,3 триллиона долларов по состоянию на 31 декабря 2023 года против 14 триллионов долларов на конец 2022 года. В частности, вложения в иностранные ценные бумаги увеличились с 10,3 до 11,5 триллиона долларов, в долгосрочные облигации - с 3,3 до 3,4 триллиона долларов, а инвестиции в краткосрочные облигации остались на прежнем уровне и составили 0,4 триллиона долларов.
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инвесторы, сша, ценные бумаги
Экономика, инвесторы, США, ценные бумаги
06:48 31.08.2024 (обновлено: 06:49 31.08.2024)
 
Инвесторы США нарастили вложения в иностранные ценные бумаги до $15,3

Инвесторы США в 2023 г увеличили вложения в иностранные ценные бумаги на 9,2%

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американские инвесторы по итогам 2023 года нарастили объем инвестиций в иностранные ценные бумаги и облигации на 1,3 триллиона долларов, или на 9,2%, до 15,3 триллиона долларов, следует из отчета американского минфина, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно опубликованной первой оценке ведомства за предыдущий год, общая сумма вложений, которая включает в себя инвестиции в ценные бумаги, долгосрочные и краткосрочные облигации, составила 15,3 триллиона долларов по состоянию на 31 декабря 2023 года против 14 триллионов долларов на конец 2022 года.
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В частности, вложения в иностранные ценные бумаги увеличились с 10,3 до 11,5 триллиона долларов, в долгосрочные облигации - с 3,3 до 3,4 триллиона долларов, а инвестиции в краткосрочные облигации остались на прежнем уровне и составили 0,4 триллиона долларов.
 
ЭкономикаинвесторыСШАценные бумаги
 
 
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