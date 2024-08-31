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Госпереворот и диктатура. Макрону Запад позволяет всё - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Госпереворот и диктатура. Макрону Запад позволяет всё
Госпереворот и диктатура. Макрону Запад позволяет всё - 31.08.2024, ПРАЙМ
Госпереворот и диктатура. Макрону Запад позволяет всё
Президент Франции Эммануэль Макрон игнорирует результаты выборов и отказывается назначить премьер-министра от победившей коалиции — это рассматривается как... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T20:29+0300
2024-08-31T20:29+0300
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон игнорирует результаты выборов и отказывается назначить премьер-министра от победившей коалиции — это рассматривается как диктатура и государственный переворот, но Запад молчит, пишет обозреватель Уриэль Араужо для издания infoBRICS.Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы, чтобы нейтрализовать главу "Национального объединения" Марин Ле Пен. Несмотря на поражение на выборах, Макрон не согласен с результатами и утверждает, что большинство в парламенте не у победившей коалиции.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБольшинства в парламенте так и не сформировалось, что привело к тупику. Макрон уже заявил, что не будет назначать премьер-министра от "Нового народного фронта". Свое решение он обосновал требованиями сохранить "институциональную стабильность".Левый оппозиционер Жан-Люк Меланшон объявил, что его партия не войдет в правительство.При этом подавший в отставку премьер-министр Габриэль Атталь предупредил о фискальном давлении и экономическом крахе в случае реализации программы "Нового народного фронта".Политический кризис во Франции освещается меньше, чем, к примеру, в Венесуэле, что вызывает вопросы о двойных стандартах. А западные лидеры не оказывают давления на Макрона, чтобы он уважал результаты выборов и назначил премьер-министра от левой коалиции.Ситуация для французского президента тем временем ухудшается, включая возможность импичмента и усиление протестов. "Макрон проводит смелые внешнеполитические преобразования, но, похоже, внутренние проблемы могут встать на его пути", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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франция, эммануэль макрон, марин ле пен
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен
20:29 31.08.2024
 
Госпереворот и диктатура. Макрону Запад позволяет всё

infoBRICS: не признав итоги выборов, Макрон совершил госпереворот

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон игнорирует результаты выборов и отказывается назначить премьер-министра от победившей коалиции — это рассматривается как диктатура и государственный переворот, но Запад молчит, пишет обозреватель Уриэль Араужо для издания infoBRICS.
Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы, чтобы нейтрализовать главу "Национального объединения" Марин Ле Пен. Несмотря на поражение на выборах, Макрон не согласен с результатами и утверждает, что большинство в парламенте не у победившей коалиции.
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Большинства в парламенте так и не сформировалось, что привело к тупику. Макрон уже заявил, что не будет назначать премьер-министра от "Нового народного фронта". Свое решение он обосновал требованиями сохранить "институциональную стабильность".
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
"Лжец и мошенник". Дотком высказался о Макроне в связи с задержанием Дурова
27 августа, 10:21
Левый оппозиционер Жан-Люк Меланшон объявил, что его партия не войдет в правительство.
При этом подавший в отставку премьер-министр Габриэль Атталь предупредил о фискальном давлении и экономическом крахе в случае реализации программы "Нового народного фронта".
Политический кризис во Франции освещается меньше, чем, к примеру, в Венесуэле, что вызывает вопросы о двойных стандартах. А западные лидеры не оказывают давления на Макрона, чтобы он уважал результаты выборов и назначил премьер-министра от левой коалиции.
Ситуация для французского президента тем временем ухудшается, включая возможность импичмента и усиление протестов. "Макрон проводит смелые внешнеполитические преобразования, но, похоже, внутренние проблемы могут встать на его пути", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ФРАНЦИЯЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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