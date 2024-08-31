https://1prime.ru/20240831/mask-851244053.html

Маск пригрозил судье, запретившему соцсеть X в Бразилии

Маск пригрозил судье, запретившему соцсеть X в Бразилии - 31.08.2024, ПРАЙМ

Маск пригрозил судье, запретившему соцсеть X в Бразилии

Предприниматель Илон Маск пообещал огласить преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, запретившего работу соцсети X в... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T11:17+0300

2024-08-31T11:17+0300

2024-08-31T11:25+0300

илон маск

бразилия

соцсеть x

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск пообещал огласить преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, запретившего работу соцсети X в стране. "Завтра мы начнем публиковать длинный список преступлений Алешандри ди Мораиса вместе с конкретными бразильскими законами, которые он нарушил", - сообщил Маск в соцсети X.Вместе с тем миллиардер отметил, что, "Разумеется, он (судья Мораис - прим. ред.) не обязан соблюдать американские законы, но он должен подчиняться законам своей страны". При этом Маск назвал судью диктатором и мошенником.Ранее судья Мораис дал Маску сутки, чтобы тот успел назначить нового юридического представителя соцсети X в Бразилии, или работа соцсети будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (2.07 пятницы мск). Вчера от соцсети Х поступило заявление, что она отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.

https://1prime.ru/20240831/sotsset-851241280.html

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, бразилия, соцсеть x