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Маск пригрозил судье, запретившему соцсеть X в Бразилии - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Маск пригрозил судье, запретившему соцсеть X в Бразилии
Маск пригрозил судье, запретившему соцсеть X в Бразилии - 31.08.2024, ПРАЙМ
Маск пригрозил судье, запретившему соцсеть X в Бразилии
Предприниматель Илон Маск пообещал огласить преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, запретившего работу соцсети X в... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T11:17+0300
2024-08-31T11:25+0300
илон маск
бразилия
соцсеть x
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск пообещал огласить преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, запретившего работу соцсети X в стране. "Завтра мы начнем публиковать длинный список преступлений Алешандри ди Мораиса вместе с конкретными бразильскими законами, которые он нарушил", - сообщил Маск в соцсети X.Вместе с тем миллиардер отметил, что, "Разумеется, он (судья Мораис - прим. ред.) не обязан соблюдать американские законы, но он должен подчиняться законам своей страны". При этом Маск назвал судью диктатором и мошенником.Ранее судья Мораис дал Маску сутки, чтобы тот успел назначить нового юридического представителя соцсети X в Бразилии, или работа соцсети будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (2.07 пятницы мск). Вчера от соцсети Х поступило заявление, что она отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.
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илон маск, бразилия, соцсеть x
Илон Маск, БРАЗИЛИЯ, соцсеть X
11:17 31.08.2024 (обновлено: 11:25 31.08.2024)
 
Маск пригрозил судье, запретившему соцсеть X в Бразилии

Маск пообещал опубликовать компромат о судье, запретившем соцсеть Х в Бразилии

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск пообещал огласить преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, запретившего работу соцсети X в стране.
"Завтра мы начнем публиковать длинный список преступлений Алешандри ди Мораиса вместе с конкретными бразильскими законами, которые он нарушил", - сообщил Маск в соцсети X.
Вместе с тем миллиардер отметил, что, "Разумеется, он (судья Мораис - прим. ред.) не обязан соблюдать американские законы, но он должен подчиняться законам своей страны". При этом Маск назвал судью диктатором и мошенником.
Обновленный логотип твиттера
Маск прокомментировал решение о блокировке соцсети Х в Бразилии
07:01
Ранее судья Мораис дал Маску сутки, чтобы тот успел назначить нового юридического представителя соцсети X в Бразилии, или работа соцсети будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (2.07 пятницы мск). Вчера от соцсети Х поступило заявление, что она отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.
 
Илон МаскБРАЗИЛИЯсоцсеть X
 
 
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