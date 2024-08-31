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В Стамбуле неизвестные совершили вооруженное нападение на больницу
В Стамбуле неизвестные совершили вооруженное нападение на больницу - 31.08.2024, ПРАЙМ
В Стамбуле неизвестные совершили вооруженное нападение на больницу
В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. Пять человек получили ранения. Среди них оказались... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T09:57+0300
2024-08-31T09:57+0300
2024-08-31T10:06+0300
происшествия
стамбул
нападение
больница
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. Пять человек получили ранения. Среди них оказались один полицейский, один сотрудник жандармерии, один сотрудник частной охраны и двое гражданских лиц. Об этом сообщает телеканал TRT Haber. Как передает телеканал, на текущий момент не установлены ни личности нападавших, ни даже их число. При этом в результате налета были повреждены здание медучреждения и машина скорой помощи.Пять человек, включая одного полицейского, одного сотрудника жандармерии, одного сотрудника частной охраны и двух гражданских лиц, получили ранения, состояние раненых не угрожает жизни. Автомобиль, использовавшийся при нападении, был обнаружен брошенным, уточнил TRT Haber.
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стамбул, нападение, больница
Происшествия, Стамбул, нападение, больница
В Стамбуле неизвестные совершили вооруженное нападение на больницу
TRT Haber: в Стамбуле произошло вооруженное нападение на больницу, есть раненые
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. Пять человек получили ранения. Среди них оказались один полицейский, один сотрудник жандармерии, один сотрудник частной охраны и двое гражданских лиц. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Как передает телеканал, на текущий момент не установлены ни личности нападавших, ни даже их число. При этом в результате налета были повреждены здание медучреждения и машина скорой помощи.
Пять человек, включая одного полицейского, одного сотрудника жандармерии, одного сотрудника частной охраны и двух гражданских лиц, получили ранения, состояние раненых не угрожает жизни.
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Автомобиль, использовавшийся при нападении, был обнаружен брошенным, уточнил TRT Haber.