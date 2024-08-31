https://1prime.ru/20240831/napadenie-851243184.html

В Стамбуле неизвестные совершили вооруженное нападение на больницу

В Стамбуле неизвестные совершили вооруженное нападение на больницу - 31.08.2024, ПРАЙМ

В Стамбуле неизвестные совершили вооруженное нападение на больницу

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. Пять человек получили ранения. Среди них оказались... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T09:57+0300

2024-08-31T09:57+0300

2024-08-31T10:06+0300

происшествия

стамбул

нападение

больница

https://cdnn.1prime.ru/img/82292/06/822920608_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_8e177ab2f70fa1e76273b5d2a2d9f4b0.jpg

МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. Пять человек получили ранения. Среди них оказались один полицейский, один сотрудник жандармерии, один сотрудник частной охраны и двое гражданских лиц. Об этом сообщает телеканал TRT Haber. Как передает телеканал, на текущий момент не установлены ни личности нападавших, ни даже их число. При этом в результате налета были повреждены здание медучреждения и машина скорой помощи.Пять человек, включая одного полицейского, одного сотрудника жандармерии, одного сотрудника частной охраны и двух гражданских лиц, получили ранения, состояние раненых не угрожает жизни. Автомобиль, использовавшийся при нападении, был обнаружен брошенным, уточнил TRT Haber.

https://1prime.ru/20240824/kurskaya-851104001.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

стамбул, нападение, больница