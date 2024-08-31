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Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Индию в 2,5 раза
Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Индию в 2,5 раза - 31.08.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Индию в 2,5 раза
Россия в июне этого года нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза в годовом выражении, до 240 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T09:08+0300
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2024-08-31T09:08+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия в июне этого года нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза в годовом выражении, до 240 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской статистики. При этом за всё первое полугодие объемы этих поставок снизились на 21%, до 1,6 миллиарда долларов. Всего по итогам прошлого года они достигли 4,5 миллиарда долларов. В итоге Россия в июне стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6%. В тройку основных импортеров также вошли ОАЭ с объемом поставок на 181,4 миллиона долларов и долей в 21,6% и Южная Корея со 128,5 миллионами и долей в 15,3%. Следом расположились Ирак - 67 миллионов долларов (7,9%), Кувейт - 47 миллионов (5,6%), Сингапур - 40 миллионов (4,7%) и Саудовская Аравия - 37 миллионов (4,6%). Замкнули десятку США - 31 миллион (3,6%), Катар - 22 миллиона (2,7%) и Малайзия - 9 миллионов (1%).
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россия, нефтепродукты
Экономика, РОССИЯ, нефтепродукты
Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Индию в 2,5 раза
Эксперты: Россия в июне нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в 2,5 раза
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия в июне этого года нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза в годовом выражении, до 240 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской статистики.
При этом за всё первое полугодие объемы этих поставок снизились на 21%, до 1,6 миллиарда долларов. Всего по итогам прошлого года они достигли 4,5 миллиарда долларов.
В итоге Россия в июне стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6%. В тройку основных импортеров также вошли ОАЭ с объемом поставок на 181,4 миллиона долларов и долей в 21,6% и Южная Корея со 128,5 миллионами и долей в 15,3%.
Россия нарастила поставки железа и стали в Индию в полтора раза
Следом расположились Ирак - 67 миллионов долларов (7,9%), Кувейт - 47 миллионов (5,6%), Сингапур - 40 миллионов (4,7%) и Саудовская Аравия - 37 миллионов (4,6%). Замкнули десятку США - 31 миллион (3,6%), Катар - 22 миллиона (2,7%) и Малайзия - 9 миллионов (1%).