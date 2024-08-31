https://1prime.ru/20240831/nefteprodukty-851242573.html

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Индию в 2,5 раза

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Индию в 2,5 раза - 31.08.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Индию в 2,5 раза

Россия в июне этого года нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза в годовом выражении, до 240 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T09:08+0300

2024-08-31T09:08+0300

2024-08-31T09:08+0300

экономика

россия

нефтепродукты

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/45/762414543_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_b235528c395f3163354924b1c8538ec6.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия в июне этого года нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза в годовом выражении, до 240 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской статистики. При этом за всё первое полугодие объемы этих поставок снизились на 21%, до 1,6 миллиарда долларов. Всего по итогам прошлого года они достигли 4,5 миллиарда долларов. В итоге Россия в июне стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6%. В тройку основных импортеров также вошли ОАЭ с объемом поставок на 181,4 миллиона долларов и долей в 21,6% и Южная Корея со 128,5 миллионами и долей в 15,3%. Следом расположились Ирак - 67 миллионов долларов (7,9%), Кувейт - 47 миллионов (5,6%), Сингапур - 40 миллионов (4,7%) и Саудовская Аравия - 37 миллионов (4,6%). Замкнули десятку США - 31 миллион (3,6%), Катар - 22 миллиона (2,7%) и Малайзия - 9 миллионов (1%).

https://1prime.ru/20240830/postavki-851216027.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефтепродукты