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Минздрав Белгородской области сообщил о состоянии пострадавших при обстреле - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Минздрав Белгородской области сообщил о состоянии пострадавших при обстреле
Минздрав Белгородской области сообщил о состоянии пострадавших при обстреле - 31.08.2024, ПРАЙМ
Минздрав Белгородской области сообщил о состоянии пострадавших при обстреле
В реанимации после обстрела Белгорода в пятницу остаются семь человек, в том числе двое детей, написал министр здравоохранения Белгородской области Андрей... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T17:28+0300
2024-08-31T17:28+0300
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 31 авг - ПРАЙМ. В реанимации после обстрела Белгорода в пятницу остаются семь человек, в том числе двое детей, написал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, было сбито несколько воздушных целей на подлете к областному центру. Обстрел производился из реактивной системы залпового огня Vampire. В результате атаки на месте погибли пять человек, 46 мирных жителей получили ранения, в том числе семеро детей. Также в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. "В результате вчерашнего обстрела ранено 46 человек: девять из них проходят лечение амбулаторно, 37 в стационаре (семь из них дети). Два ребенка и пять взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимации под наблюдением врачей", - сообщил Иконников.По словам министра, по каждому пациенту проведены федеральные телемедицинские консультации. Имеются кандидаты на перевод в федеральные центры - ребенок и взрослый, их в воскресенье планируется направить в Москву. Два пациента уже эвакуированы на лечение. Кроме того, в результате обстрела Шебекино пострадали шесть человек. Пять из них проходят лечение в стационарах Белгорода, они находятся в состоянии средней тяжести. Один пациент лечение будет проходить амбулаторно.
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белгородская область
Происшествия, Белгородская область
17:28 31.08.2024
 
Минздрав Белгородской области сообщил о состоянии пострадавших при обстреле

В реанимации после обстрела Белгорода остаются семь человек, в том числе двое детей

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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БЕЛГОРОД, 31 авг - ПРАЙМ. В реанимации после обстрела Белгорода в пятницу остаются семь человек, в том числе двое детей, написал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, было сбито несколько воздушных целей на подлете к областному центру. Обстрел производился из реактивной системы залпового огня Vampire. В результате атаки на месте погибли пять человек, 46 мирных жителей получили ранения, в том числе семеро детей. Также в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.
"В результате вчерашнего обстрела ранено 46 человек: девять из них проходят лечение амбулаторно, 37 в стационаре (семь из них дети). Два ребенка и пять взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимации под наблюдением врачей", - сообщил Иконников.
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По словам министра, по каждому пациенту проведены федеральные телемедицинские консультации. Имеются кандидаты на перевод в федеральные центры - ребенок и взрослый, их в воскресенье планируется направить в Москву. Два пациента уже эвакуированы на лечение.
Кроме того, в результате обстрела Шебекино пострадали шесть человек. Пять из них проходят лечение в стационарах Белгорода, они находятся в состоянии средней тяжести. Один пациент лечение будет проходить амбулаторно.
 
ПроисшествияБелгородская область
 
 
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