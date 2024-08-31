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Морской терминал в Калининградской области принял первый паром
Морской терминал в Калининградской области принял первый паром - 31.08.2024, ПРАЙМ
Морской терминал в Калининградской области принял первый паром
Международный морской терминал в Пионерском Калининградской области принял первый грузопассажирский паром "Антей", сообщили в Минтрансе РФ. | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T15:00+0300
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2024-08-31T15:00+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Международный морской терминал в Пионерском Калининградской области принял первый грузопассажирский паром "Антей", сообщили в Минтрансе РФ. "Международный морской терминал в Пионерском Калининградской области принял первый паром… Портовые мощности нового терминала уже оценила команда грузопассажирского парома "Антей". С мая этого года он курсирует между портами Усть-Луга и Калининград и может перевозить на двух палубах до 94 автопоездов, а в каютах – 149 пассажиров. На первом этапе "Антей" сможет заходить в новый терминал в случаях, если стоянка в Балтийске будет загружена", - говорится в сообщении. В Минтрансе отметили, что судозаходы в Пионерский позволят разгрузить мощности железнодорожного паромного комплекса в Балтийске, а также поддерживать стабильное снабжение предприятий и жителей региона необходимыми грузами. "В ходе тестового судозахода отработали буксирное сопровождение и лоцманскую проводку, а также организацию движения автотранспорта для следования на паром и с него. В настоящее время выполняются необходимые работы для запуска регулярного паромного каботажного сообщения", – добавил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко. В Россморречфлоте добавили, что новая морская портовая инфраструктура предназначена для поддержания полноценного транспортного сообщения Калининградской области с основной территорией страны. Ранее Минтранс РФ сообщал, что ввод в эксплуатацию международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский запланирован на конец 2024 года. Согласно данным "Ространсмодернизации", пропускная способность терминала через несколько лет после ввода в эксплуатацию составит 250 тысяч пассажиров и до 80 тысяч единиц транспорта в год.
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транспорт, морской транспорт
Экономика, Транспорт, морской транспорт
Морской терминал в Калининградской области принял первый паром
Морской терминал в Пионерском под Калининградом принял первый грузопассажирский паром
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Международный морской терминал в Пионерском Калининградской области принял первый грузопассажирский паром "Антей", сообщили в Минтрансе РФ.
"Международный морской терминал в Пионерском Калининградской области принял первый паром… Портовые мощности нового терминала уже оценила команда грузопассажирского парома "Антей". С мая этого года он курсирует между портами Усть-Луга и Калининград и может перевозить на двух палубах до 94 автопоездов, а в каютах – 149 пассажиров. На первом этапе "Антей" сможет заходить в новый терминал в случаях, если стоянка в Балтийске будет загружена", - говорится в сообщении.
В Минтрансе отметили, что судозаходы в Пионерский позволят разгрузить мощности железнодорожного паромного комплекса в Балтийске, а также поддерживать стабильное снабжение предприятий и жителей региона необходимыми грузами.
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"В ходе тестового судозахода отработали буксирное сопровождение и лоцманскую проводку, а также организацию движения автотранспорта для следования на паром и с него. В настоящее время выполняются необходимые работы для запуска регулярного паромного каботажного сообщения", – добавил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.
В Россморречфлоте добавили, что новая морская портовая инфраструктура предназначена для поддержания полноценного транспортного сообщения Калининградской области с основной территорией страны.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что ввод в эксплуатацию международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский запланирован на конец 2024 года.
Согласно данным "Ространсмодернизации", пропускная способность терминала через несколько лет после ввода в эксплуатацию составит 250 тысяч пассажиров и до 80 тысяч единиц транспорта в год.