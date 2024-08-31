https://1prime.ru/20240831/peregovory-851244845.html

Пашинян анонсировал двухстороннюю армяно-азербайджанскую встречу

Пашинян анонсировал двухстороннюю армяно-азербайджанскую встречу - 31.08.2024, ПРАЙМ

Пашинян анонсировал двухстороннюю армяно-азербайджанскую встречу

Армяно-азербайджанская встреча на высшем уровне может пройти и на границе двух государств, заявил премьер Армении Никол Пашинян пресс-конференци. | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T12:47+0300

2024-08-31T12:47+0300

2024-08-31T12:54+0300

политика

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/83789/70/837897040_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_93db2d589261b05437c2a7729b7f7b78.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Армяно-азербайджанская встреча на высшем уровне может пройти и на границе двух государств, заявил премьер Армении Никол Пашинян пресс-конференци.По его словам, он сам предложил президенту Азербайджана провести двухстороннюю встречу, отметив, что предложение было направлено по дипломатическим каналам. "Думаю, она (двухсторонняя встреча - прим. ред.) может пройти на армяно-азербайджанской границе <...>, я готов и к таким контактам", - сказал премьер-министр Армении. Вместе с тем Пашинян подчеркнул, что считает формат двусторонних встреч с азербайджанской стороной "правильным", о чем, по его словам он "прямо и искренне заявил президенту РФ во время последней телефонной беседы".

https://1prime.ru/20240830/raveddannye-851216980.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

переговоры