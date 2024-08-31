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Пашинян анонсировал двухстороннюю армяно-азербайджанскую встречу
Пашинян анонсировал двухстороннюю армяно-азербайджанскую встречу - 31.08.2024, ПРАЙМ
Пашинян анонсировал двухстороннюю армяно-азербайджанскую встречу
Армяно-азербайджанская встреча на высшем уровне может пройти и на границе двух государств, заявил премьер Армении Никол Пашинян пресс-конференци. | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T12:47+0300
2024-08-31T12:47+0300
2024-08-31T12:54+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Армяно-азербайджанская встреча на высшем уровне может пройти и на границе двух государств, заявил премьер Армении Никол Пашинян пресс-конференци.По его словам, он сам предложил президенту Азербайджана провести двухстороннюю встречу, отметив, что предложение было направлено по дипломатическим каналам. "Думаю, она (двухсторонняя встреча - прим. ред.) может пройти на армяно-азербайджанской границе <...>, я готов и к таким контактам", - сказал премьер-министр Армении. Вместе с тем Пашинян подчеркнул, что считает формат двусторонних встреч с азербайджанской стороной "правильным", о чем, по его словам он "прямо и искренне заявил президенту РФ во время последней телефонной беседы".
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переговоры
Пашинян анонсировал двухстороннюю армяно-азербайджанскую встречу
Пашинян: армяно-азербайджанская встреча на высшем уровне может пройти на границе
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Армяно-азербайджанская встреча на высшем уровне может пройти и на границе двух государств, заявил премьер Армении Никол Пашинян пресс-конференци.
По его словам, он сам предложил президенту Азербайджана провести двухстороннюю встречу, отметив, что предложение было направлено по дипломатическим каналам.
"Думаю, она (двухсторонняя встреча - прим. ред.) может пройти на армяно-азербайджанской границе <...>, я готов и к таким контактам", - сказал премьер-министр Армении.
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Вместе с тем Пашинян подчеркнул, что считает формат двусторонних встреч с азербайджанской стороной "правильным", о чем, по его словам он "прямо и искренне заявил президенту РФ во время последней телефонной беседы".