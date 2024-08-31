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Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью
Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью - 31.08.2024, ПРАЙМ
Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью
Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак возбудило... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T06:06+0300
2024-08-31T06:20+0300
происшествия
маргарита симоньян
дело
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак возбудило новое уголовное дело по факту участия и организации, признанной в России террористической, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.Расследование по этому дела было завершено, фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции. По данным РИА Новости, трем фигурантам дела были предъявлены обвинения "в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5". Как сообщала ФСБ летом 2023 года, совместно с МВД и Следкомом было предотвращено убийство Симоньян и Собчак силами спецслужб Украины. В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88". Они вели разведку по рабочим и домашним адресам Симоньян и Собчак. Примечательно, что многие из задержанных - несовершеннолетние. У членов группировки были изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты, наручники. По их словам, они занимались подготовкой покушения по заданию СБУ. При этом вознаграждение составляло 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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маргарита симоньян, дело
Происшествия, Маргарита Симоньян, дело
06:06 31.08.2024 (обновлено: 06:20 31.08.2024)
 
Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью

Следствие возбудило новое дело о подготовке покушения на Симоньян и Собчак

© РИА Новости . Сергей ПятаковМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак возбудило новое уголовное дело по факту участия и организации, признанной в России террористической, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Расследование по этому дела было завершено, фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции.
По данным РИА Новости, трем фигурантам дела были предъявлены обвинения "в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5".
Как сообщала ФСБ летом 2023 года, совместно с МВД и Следкомом было предотвращено убийство Симоньян и Собчак силами спецслужб Украины.
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян
29 августа, 07:57
В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88". Они вели разведку по рабочим и домашним адресам Симоньян и Собчак. Примечательно, что многие из задержанных - несовершеннолетние. У членов группировки были изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты, наручники. По их словам, они занимались подготовкой покушения по заданию СБУ. При этом вознаграждение составляло 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
 
ПроисшествияМаргарита Симоньяндело
 
 
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