https://1prime.ru/20240831/pokushenie-851240283.html

Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью

Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью - 31.08.2024, ПРАЙМ

Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью

Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак возбудило... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T06:06+0300

2024-08-31T06:06+0300

2024-08-31T06:20+0300

происшествия

маргарита симоньян

дело

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак возбудило новое уголовное дело по факту участия и организации, признанной в России террористической, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.Расследование по этому дела было завершено, фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции. По данным РИА Новости, трем фигурантам дела были предъявлены обвинения "в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5". Как сообщала ФСБ летом 2023 года, совместно с МВД и Следкомом было предотвращено убийство Симоньян и Собчак силами спецслужб Украины. В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88". Они вели разведку по рабочим и домашним адресам Симоньян и Собчак. Примечательно, что многие из задержанных - несовершеннолетние. У членов группировки были изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты, наручники. По их словам, они занимались подготовкой покушения по заданию СБУ. При этом вознаграждение составляло 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

https://1prime.ru/20240829/simonyan-851192078.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

маргарита симоньян, дело