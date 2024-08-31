Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек - 31.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240831/posadka-851246970.html
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек - 31.08.2024, ПРАЙМ
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек
При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии получили травмы семь человек, в том числе трое детей, всего на борту были 15 человек, сообщает МЧС России. | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T17:07+0300
2024-08-31T17:08+0300
происшествия
северная осетия
мчс россии
авиация
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/48/841494830_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_98ee6ee91bbf4a468b16637cfb145da0.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии получили травмы семь человек, в том числе трое детей, всего на борту были 15 человек, сообщает МЧС России. "В Северной Осетии сотрудники МЧС России передали врачам пострадавших людей. По уточненной информации, самолет Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек", - сообщает ведомство.Уточняется, что во время полета восемь парашютистов десантировались. "Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС России преодолевали пешком", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240831/vertolet-851243866.html
северная осетия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/48/841494830_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ffb004dbe53e76b06a7e63bfab48f6d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
северная осетия, мчс россии, авиация
Происшествия, Северная Осетия, МЧС России, авиация
17:07 31.08.2024 (обновлено: 17:08 31.08.2024)
 
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек

МЧС: в результате жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации скорой помощи
Автомобиль реанимации скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии получили травмы семь человек, в том числе трое детей, всего на борту были 15 человек, сообщает МЧС России.
"В Северной Осетии сотрудники МЧС России передали врачам пострадавших людей. По уточненной информации, самолет Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек", - сообщает ведомство.
Уточняется, что во время полета восемь парашютистов десантировались.
"Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС России преодолевали пешком", - говорится в сообщении.
Горный массив Вачкажец на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке
10:51
 
ПроисшествияСеверная ОсетияМЧС Россииавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала