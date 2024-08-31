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При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек

При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек - 31.08.2024, ПРАЙМ

При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек

При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии получили травмы семь человек, в том числе трое детей, всего на борту были 15 человек, сообщает МЧС России. | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T17:07+0300

2024-08-31T17:07+0300

2024-08-31T17:08+0300

происшествия

северная осетия

мчс россии

авиация

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии получили травмы семь человек, в том числе трое детей, всего на борту были 15 человек, сообщает МЧС России. "В Северной Осетии сотрудники МЧС России передали врачам пострадавших людей. По уточненной информации, самолет Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек", - сообщает ведомство.Уточняется, что во время полета восемь парашютистов десантировались. "Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС России преодолевали пешком", - говорится в сообщении.

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северная осетия

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северная осетия, мчс россии, авиация