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При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек - 31.08.2024, ПРАЙМ
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек
При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии получили травмы семь человек, в том числе трое детей, всего на борту были 15 человек, сообщает МЧС России. | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T17:07+0300
2024-08-31T17:07+0300
2024-08-31T17:08+0300
происшествия
северная осетия
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии получили травмы семь человек, в том числе трое детей, всего на борту были 15 человек, сообщает МЧС России. "В Северной Осетии сотрудники МЧС России передали врачам пострадавших людей. По уточненной информации, самолет Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек", - сообщает ведомство.Уточняется, что во время полета восемь парашютистов десантировались. "Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС России преодолевали пешком", - говорится в сообщении.
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северная осетия, мчс россии, авиация
Происшествия, Северная Осетия, МЧС России, авиация
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек
МЧС: в результате жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии получили травмы семь человек, в том числе трое детей, всего на борту были 15 человек, сообщает МЧС России.
"В Северной Осетии сотрудники МЧС России передали врачам пострадавших людей. По уточненной информации, самолет Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек", - сообщает ведомство.
Уточняется, что во время полета восемь парашютистов десантировались.
"Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС России преодолевали пешком", - говорится в сообщении.
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