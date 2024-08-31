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Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46 - 31.08.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46
Число пострадавших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района увеличилось до 46. Семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T09:03+0300
2024-08-31T09:03+0300
2024-08-31T09:04+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Число пострадавших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района увеличилось до 46. Семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела из РСЗО Vampire погибли пять человек, 37 получили ранения."У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли... 46 мирных жителей ранены, - заявил губернатор на видео, опубликованном в его Telegram-канале. - Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8.00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии".По словам Гладкова, двух пострадавших взрослых в настоящий момент готовят к транспортировке в Москву. "На постоянной связи с Минздравом Российской Федерации, вся необходимая помощь будет оказана", - отметил глава региона.
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Происшествия, БЕЛГОРОД, ВСУ, пострадавшие
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46
Гладков: число пострадавших мирных жителей при ударе по Белгороду возросло до 46
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Число пострадавших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района увеличилось до 46. Семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела из РСЗО Vampire погибли пять человек, 37 получили ранения.
"У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли... 46 мирных жителей ранены, - заявил губернатор на видео, опубликованном в его Telegram-канале. - Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8.00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии".
По словам Гладкова, двух пострадавших взрослых в настоящий момент готовят к транспортировке в Москву.
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"На постоянной связи с Минздравом Российской Федерации, вся необходимая помощь будет оказана", - отметил глава региона.