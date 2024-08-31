https://1prime.ru/20240831/postradavshie-851242405.html

Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46

Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46 - 31.08.2024, ПРАЙМ

Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района увеличилось до 46. Семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T09:03+0300

2024-08-31T09:03+0300

2024-08-31T09:04+0300

происшествия

белгород

всу

пострадавшие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0c/848089147_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_f9d50f82f439469da56ada246b848d12.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Число пострадавших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района увеличилось до 46. Семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела из РСЗО Vampire погибли пять человек, 37 получили ранения."У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли... 46 мирных жителей ранены, - заявил губернатор на видео, опубликованном в его Telegram-канале. - Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8.00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии".По словам Гладкова, двух пострадавших взрослых в настоящий момент готовят к транспортировке в Москву. "На постоянной связи с Минздравом Российской Федерации, вся необходимая помощь будет оказана", - отметил глава региона.

https://1prime.ru/20240822/uscherb-851062763.html

белгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белгород, всу, пострадавшие