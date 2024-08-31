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Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46 - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46 - 31.08.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46
Число пострадавших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района увеличилось до 46. Семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T09:03+0300
2024-08-31T09:04+0300
происшествия
белгород
всу
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Число пострадавших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района увеличилось до 46. Семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела из РСЗО Vampire погибли пять человек, 37 получили ранения."У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли... 46 мирных жителей ранены, - заявил губернатор на видео, опубликованном в его Telegram-канале. - Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8.00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии".По словам Гладкова, двух пострадавших взрослых в настоящий момент готовят к транспортировке в Москву. "На постоянной связи с Минздравом Российской Федерации, вся необходимая помощь будет оказана", - отметил глава региона.
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белгород, всу, пострадавшие
Происшествия, БЕЛГОРОД, ВСУ, пострадавшие
09:03 31.08.2024 (обновлено: 09:04 31.08.2024)
 
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46

Гладков: число пострадавших мирных жителей при ударе по Белгороду возросло до 46

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Число пострадавших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района увеличилось до 46. Семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела из РСЗО Vampire погибли пять человек, 37 получили ранения.
"У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли... 46 мирных жителей ранены, - заявил губернатор на видео, опубликованном в его Telegram-канале. - Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8.00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии".
По словам Гладкова, двух пострадавших взрослых в настоящий момент готовят к транспортировке в Москву.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Губернатор Белгорода оценил ущерб для сельхозпредприятий в области
22 августа, 14:52
"На постоянной связи с Минздравом Российской Федерации, вся необходимая помощь будет оказана", - отметил глава региона.
 
ПроисшествияБЕЛГОРОДВСУпострадавшие
 
 
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