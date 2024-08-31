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Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики
Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики - 31.08.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T09:32+0300
2024-08-31T09:39+0300
владимир путин
поздравление
садыр жапаров
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики – Дня независимости. Ваша страна добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии и упрочении внутриполитической стабильности", - говорится в поздравительной телеграмме.Вместе с тем российский президент подчеркнул, что союзнические отношения между Россией и Киргизией основываются на принципах стратегического партнерства, при этом "наши государства эффективно взаимодействуют в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС" и других структур".При этом российский лидер выразил надежду на дальнейшее наращивание взаимовыгодных связей между РФ и Киргизией.
https://1prime.ru/20240830/mongoliya-851224450.html
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владимир путин, поздравление, садыр жапаров
Владимир Путин, поздравление, Садыр Жапаров
09:32 31.08.2024 (обновлено: 09:39 31.08.2024)
 
Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики

Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с Днем независимости республики

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики – Дня независимости. Ваша страна добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии и упрочении внутриполитической стабильности", - говорится в поздравительной телеграмме.
Вместе с тем российский президент подчеркнул, что союзнические отношения между Россией и Киргизией основываются на принципах стратегического партнерства, при этом "наши государства эффективно взаимодействуют в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС" и других структур".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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При этом российский лидер выразил надежду на дальнейшее наращивание взаимовыгодных связей между РФ и Киргизией.
 
Владимир ПутинпоздравлениеСадыр Жапаров
 
 
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