https://1prime.ru/20240831/pozdravlenie-851242865.html

Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики

Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики - 31.08.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T09:32+0300

2024-08-31T09:32+0300

2024-08-31T09:39+0300

владимир путин

поздравление

садыр жапаров

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики – Дня независимости. Ваша страна добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии и упрочении внутриполитической стабильности", - говорится в поздравительной телеграмме.Вместе с тем российский президент подчеркнул, что союзнические отношения между Россией и Киргизией основываются на принципах стратегического партнерства, при этом "наши государства эффективно взаимодействуют в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС" и других структур".При этом российский лидер выразил надежду на дальнейшее наращивание взаимовыгодных связей между РФ и Киргизией.

https://1prime.ru/20240830/mongoliya-851224450.html

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владимир путин, поздравление, садыр жапаров