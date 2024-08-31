https://1prime.ru/20240831/pozdravlenie-851242865.html
Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики
Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики - 31.08.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T09:32+0300
2024-08-31T09:32+0300
2024-08-31T09:39+0300
владимир путин
поздравление
садыр жапаров
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75139/22/751392223_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_d8c97aa83f2153e0f405943bd8d0d285.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики – Дня независимости. Ваша страна добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии и упрочении внутриполитической стабильности", - говорится в поздравительной телеграмме.Вместе с тем российский президент подчеркнул, что союзнические отношения между Россией и Киргизией основываются на принципах стратегического партнерства, при этом "наши государства эффективно взаимодействуют в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС" и других структур".При этом российский лидер выразил надежду на дальнейшее наращивание взаимовыгодных связей между РФ и Киргизией.
https://1prime.ru/20240830/mongoliya-851224450.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75139/22/751392223_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_2cf150a4cd8d073c082bc5a454143976.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, поздравление, садыр жапаров
Владимир Путин, поздравление, Садыр Жапаров
Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики
Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с Днем независимости республики
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики – Дня независимости. Ваша страна добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии и упрочении внутриполитической стабильности", - говорится в поздравительной телеграмме.
Вместе с тем российский президент подчеркнул, что союзнические отношения между Россией и Киргизией основываются на принципах стратегического партнерства, при этом "наши государства эффективно взаимодействуют в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС" и других структур".
Песков ответил на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина
При этом российский лидер выразил надежду на дальнейшее наращивание взаимовыгодных связей между РФ и Киргизией.