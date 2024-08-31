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Загоревшееся здание в центре Москвы тушат с помощью вертолетов

Загоревшееся здание в центре Москвы тушат с помощью вертолетов - 31.08.2024, ПРАЙМ

Загоревшееся здание в центре Москвы тушат с помощью вертолетов

К борьбе с пожаром, возникшем в административном здании на Бережковской набережной в Москве привлекли вертолеты Ка-32 привлечены, передает РИА Новости со... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T12:28+0300

2024-08-31T12:28+0300

2024-08-31T12:33+0300

происшествия

москва

пожар

вертолет ка-32

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. К борьбе с пожаром, возникшем в административном здании на Бережковской набережной в Москве привлекли вертолеты Ка-32 привлечены, передает РИА Новости со ссылкой на данные московского главка МЧС РФ. Как указывается в сообщении, к тушению пожара были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.На западе Москвы загорелось административное трехэтажное здание, расположенное по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 9. Загорание происходит на втором этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлечено более 110 человек и 35 единиц техники. По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.

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москва, пожар, вертолет ка-32