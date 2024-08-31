https://1prime.ru/20240831/pozhar-851244683.html
Загоревшееся здание в центре Москвы тушат с помощью вертолетов
Загоревшееся здание в центре Москвы тушат с помощью вертолетов - 31.08.2024, ПРАЙМ
Загоревшееся здание в центре Москвы тушат с помощью вертолетов
К борьбе с пожаром, возникшем в административном здании на Бережковской набережной в Москве привлекли вертолеты Ка-32 привлечены, передает РИА Новости со... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T12:28+0300
2024-08-31T12:28+0300
2024-08-31T12:33+0300
происшествия
москва
пожар
вертолет ка-32
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849453241_0:14:1090:627_1920x0_80_0_0_d7fae6f1cf82a90a657475af52ade9a3.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. К борьбе с пожаром, возникшем в административном здании на Бережковской набережной в Москве привлекли вертолеты Ка-32 привлечены, передает РИА Новости со ссылкой на данные московского главка МЧС РФ. Как указывается в сообщении, к тушению пожара были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.На западе Москвы загорелось административное трехэтажное здание, расположенное по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 9. Загорание происходит на втором этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлечено более 110 человек и 35 единиц техники. По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.
https://1prime.ru/20240830/lada-851229636.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849453241_225:0:1090:649_1920x0_80_0_0_710cf2dc9b96896b25973b2d6624b694.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пожар, вертолет ка-32
Происшествия, МОСКВА, пожар, вертолет Ка-32
Загоревшееся здание в центре Москвы тушат с помощью вертолетов
К тушению пожара на Бережковской набережной в Москве привлекли два вертолета
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. К борьбе с пожаром, возникшем в административном здании на Бережковской набережной в Москве привлекли вертолеты Ка-32 привлечены, передает РИА Новости со ссылкой на данные московского главка МЧС РФ.
Как указывается в сообщении, к тушению пожара были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
У Lada Vesta обнаружили опасную неисправность, приводящую к пожару
На западе Москвы загорелось административное трехэтажное здание, расположенное по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 9. Загорание происходит на втором этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлечено более 110 человек и 35 единиц техники. По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.