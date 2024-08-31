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Загоревшееся здание в центре Москвы тушат с помощью вертолетов - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Загоревшееся здание в центре Москвы тушат с помощью вертолетов
Загоревшееся здание в центре Москвы тушат с помощью вертолетов - 31.08.2024, ПРАЙМ
Загоревшееся здание в центре Москвы тушат с помощью вертолетов
К борьбе с пожаром, возникшем в административном здании на Бережковской набережной в Москве привлекли вертолеты Ка-32 привлечены, передает РИА Новости со... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T12:28+0300
2024-08-31T12:33+0300
происшествия
москва
пожар
вертолет ка-32
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. К борьбе с пожаром, возникшем в административном здании на Бережковской набережной в Москве привлекли вертолеты Ка-32 привлечены, передает РИА Новости со ссылкой на данные московского главка МЧС РФ. Как указывается в сообщении, к тушению пожара были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.На западе Москвы загорелось административное трехэтажное здание, расположенное по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 9. Загорание происходит на втором этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлечено более 110 человек и 35 единиц техники. По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.
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Новости
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москва, пожар, вертолет ка-32
Происшествия, МОСКВА, пожар, вертолет Ка-32
12:28 31.08.2024 (обновлено: 12:33 31.08.2024)
 
Загоревшееся здание в центре Москвы тушат с помощью вертолетов

К тушению пожара на Бережковской набережной в Москве привлекли два вертолета

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ Платан
© МЧС РФ
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. К борьбе с пожаром, возникшем в административном здании на Бережковской набережной в Москве привлекли вертолеты Ка-32 привлечены, передает РИА Новости со ссылкой на данные московского главка МЧС РФ.
Как указывается в сообщении, к тушению пожара были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
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Вчера, 15:35
На западе Москвы загорелось административное трехэтажное здание, расположенное по адресу: Бережковская набережная, дом 20, строение 9. Загорание происходит на втором этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлечено более 110 человек и 35 единиц техники. По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.
 
ПроисшествияМОСКВАпожарвертолет Ка-32
 
 
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