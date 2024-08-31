https://1prime.ru/20240831/pozhar-851247727.html
Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован
Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован - 31.08.2024, ПРАЙМ
Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован
Спасатели полностью потушили пожар, возникший в административном здании в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главного управления МЧС... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T19:05+0300
2024-08-31T19:05+0300
2024-08-31T19:05+0300
происшествия
москва
пожар
мчс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/64/841446491_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_f5f208c039c2abd0af612bf38c79c489.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Спасатели полностью потушили пожар, возникший в административном здании в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главного управления МЧС России. "Пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве полностью ликвидирован", - отмечается в сообщении. Пожар в трехэтажном административном здании на Бережковской набережной произошел в субботу. К тушению были привлечены четыре вертолета, а также пожарный корабль. Пламя было локализовано на площади в одну тысячу квадратных метров.
https://1prime.ru/20240811/pozhar-850800846.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/64/841446491_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c3fbe82eb7882e9d6b0f52ca5c916de4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пожар, мчс россии
Происшествия, МОСКВА, пожар, МЧС России
Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве полностью ликвидирован
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Спасатели полностью потушили пожар, возникший в административном здании в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главного управления МЧС России.
"Пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве полностью ликвидирован", - отмечается в сообщении.
Пожар в трехэтажном административном здании на Бережковской набережной произошел в субботу. К тушению были привлечены четыре вертолета, а также пожарный корабль. Пламя было локализовано на площади в одну тысячу квадратных метров.
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе