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Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован

Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован - 31.08.2024, ПРАЙМ

Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован

Спасатели полностью потушили пожар, возникший в административном здании в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главного управления МЧС... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T19:05+0300

2024-08-31T19:05+0300

2024-08-31T19:05+0300

происшествия

москва

пожар

мчс россии

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Спасатели полностью потушили пожар, возникший в административном здании в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главного управления МЧС России. "Пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве полностью ликвидирован", - отмечается в сообщении. Пожар в трехэтажном административном здании на Бережковской набережной произошел в субботу. К тушению были привлечены четыре вертолета, а также пожарный корабль. Пламя было локализовано на площади в одну тысячу квадратных метров.

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москва, пожар, мчс россии