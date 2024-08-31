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Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован
Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован - 31.08.2024, ПРАЙМ
Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован
Спасатели полностью потушили пожар, возникший в административном здании в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главного управления МЧС... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T19:05+0300
2024-08-31T19:05+0300
происшествия
москва
пожар
мчс россии
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Спасатели полностью потушили пожар, возникший в административном здании в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главного управления МЧС России. "Пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве полностью ликвидирован", - отмечается в сообщении. Пожар в трехэтажном административном здании на Бережковской набережной произошел в субботу. К тушению были привлечены четыре вертолета, а также пожарный корабль. Пламя было локализовано на площади в одну тысячу квадратных метров.
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москва, пожар, мчс россии
Происшествия, МОСКВА, пожар, МЧС России
19:05 31.08.2024
 
Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован

Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве полностью ликвидирован

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Спасатели полностью потушили пожар, возникший в административном здании в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главного управления МЧС России.
"Пожар в административном здании на Бережковской набережной в Москве полностью ликвидирован", - отмечается в сообщении.
Пожар в трехэтажном административном здании на Бережковской набережной произошел в субботу. К тушению были привлечены четыре вертолета, а также пожарный корабль. Пламя было локализовано на площади в одну тысячу квадратных метров.
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ПроисшествияМОСКВАпожарМЧС России
 
 
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