Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦРПТ сообщили о "просрочке", выявленной несетевыми магазинами - 31.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240831/produktsiya-851243615.html
В ЦРПТ сообщили о "просрочке", выявленной несетевыми магазинами
В ЦРПТ сообщили о "просрочке", выявленной несетевыми магазинами - 31.08.2024, ПРАЙМ
В ЦРПТ сообщили о "просрочке", выявленной несетевыми магазинами
Несетевые магазины заблокировали около 83 миллиона единиц просроченной продукции с начала мая 2024 года - и это несмотря на то, что обязательные требования... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T10:48+0300
2024-08-31T10:49+0300
несетевая розница
просроченная продукция
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/05/842390541_0:25:3187:1818_1920x0_80_0_0_67e96b26d1ffabcc7e1d123cdc333a81.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Несетевые магазины заблокировали около 83 миллиона единиц просроченной продукции с начала мая 2024 года - и это несмотря на то, что обязательные требования маркировки не касаются мелких торговых точек, рассказал РИА Новости замгендиректора ЦРПТ (оператор маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов. "Несмотря на то, что обязательные требования еще не касаются мелких торговых точек, многие из них уже работают по новым правилам. "Еще до начала сентября несетевые магазины заблокировали продажи около 30 миллионов литров воды и 53 миллионов литров молочной продукции с нарушениями. В общей сложности они проверили более 4 миллиардов литров этих товаров", — отметил Юсупов. По данным ЦРПТ, маркировка молочной продукции позволила снизить продажи просроченной молочной продукции на 74%, а товаров неизвестного происхождения – на 54% в период с мая по июнь. Продажи просроченной воды уменьшились на 8%, а товаров неизвестного происхождения в этой категории стало меньше на 24%. По мнению специалистов Центра, причина того, что компании внедряют маркировку - компании видят пользу в нововведении. "Раньше такие проверки сотрудникам магазинов или кассирам приходилось делать вручную, что занимало много времени. К тому же есть такое понятие как "человеческий фактор". Сейчас этот процесс полностью автоматизирован: механизм исключает "невнимательность", оптимизирует работу персонала и повышает уровень доверия среди потребителей", — прокомментировал президент Московской торгово-промышленной Владимир Платонов, слова которого приводятся в сообщении ЦПРТ. С 1 сентября механизм блокировки просроченной и нелегальной воды и молочной продукции на кассах станет обязательным для всех магазинов. Когда товар сканируют, касса обращается в систему маркировки. Если проверка через "Честный знак" не пройдет, товар просто не попадет в чек и не будет продан.
https://1prime.ru/20240821/kitay-851033687.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/05/842390541_365:0:2822:1843_1920x0_80_0_0_f169fb8b7c48b58d2e794a5289d6fab8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
несетевая розница, просроченная продукция
несетевая розница, просроченная продукция
10:48 31.08.2024 (обновлено: 10:49 31.08.2024)
 
В ЦРПТ сообщили о "просрочке", выявленной несетевыми магазинами

ЦРПТ: несетевые магазины выявили около 83 млн единиц "просрочки" с начала мая

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСемга
Семга - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Несетевые магазины заблокировали около 83 миллиона единиц просроченной продукции с начала мая 2024 года - и это несмотря на то, что обязательные требования маркировки не касаются мелких торговых точек, рассказал РИА Новости замгендиректора ЦРПТ (оператор маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов.
"Несмотря на то, что обязательные требования еще не касаются мелких торговых точек, многие из них уже работают по новым правилам. "Еще до начала сентября несетевые магазины заблокировали продажи около 30 миллионов литров воды и 53 миллионов литров молочной продукции с нарушениями. В общей сложности они проверили более 4 миллиардов литров этих товаров", — отметил Юсупов.
По данным ЦРПТ, маркировка молочной продукции позволила снизить продажи просроченной молочной продукции на 74%, а товаров неизвестного происхождения – на 54% в период с мая по июнь. Продажи просроченной воды уменьшились на 8%, а товаров неизвестного происхождения в этой категории стало меньше на 24%.
По мнению специалистов Центра, причина того, что компании внедряют маркировку - компании видят пользу в нововведении.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Китай проведет расследование в отношении молочной продукции из ЕС
21 августа, 12:47
"Раньше такие проверки сотрудникам магазинов или кассирам приходилось делать вручную, что занимало много времени. К тому же есть такое понятие как "человеческий фактор". Сейчас этот процесс полностью автоматизирован: механизм исключает "невнимательность", оптимизирует работу персонала и повышает уровень доверия среди потребителей", — прокомментировал президент Московской торгово-промышленной Владимир Платонов, слова которого приводятся в сообщении ЦПРТ.
С 1 сентября механизм блокировки просроченной и нелегальной воды и молочной продукции на кассах станет обязательным для всех магазинов. Когда товар сканируют, касса обращается в систему маркировки. Если проверка через "Честный знак" не пройдет, товар просто не попадет в чек и не будет продан.
 
несетевая розницапросроченная продукция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала