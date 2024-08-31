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В ЦРПТ сообщили о "просрочке", выявленной несетевыми магазинами

В ЦРПТ сообщили о "просрочке", выявленной несетевыми магазинами - 31.08.2024, ПРАЙМ

В ЦРПТ сообщили о "просрочке", выявленной несетевыми магазинами

Несетевые магазины заблокировали около 83 миллиона единиц просроченной продукции с начала мая 2024 года - и это несмотря на то, что обязательные требования... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T10:48+0300

2024-08-31T10:48+0300

2024-08-31T10:49+0300

несетевая розница

просроченная продукция

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Несетевые магазины заблокировали около 83 миллиона единиц просроченной продукции с начала мая 2024 года - и это несмотря на то, что обязательные требования маркировки не касаются мелких торговых точек, рассказал РИА Новости замгендиректора ЦРПТ (оператор маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов. "Несмотря на то, что обязательные требования еще не касаются мелких торговых точек, многие из них уже работают по новым правилам. "Еще до начала сентября несетевые магазины заблокировали продажи около 30 миллионов литров воды и 53 миллионов литров молочной продукции с нарушениями. В общей сложности они проверили более 4 миллиардов литров этих товаров", — отметил Юсупов. По данным ЦРПТ, маркировка молочной продукции позволила снизить продажи просроченной молочной продукции на 74%, а товаров неизвестного происхождения – на 54% в период с мая по июнь. Продажи просроченной воды уменьшились на 8%, а товаров неизвестного происхождения в этой категории стало меньше на 24%. По мнению специалистов Центра, причина того, что компании внедряют маркировку - компании видят пользу в нововведении. "Раньше такие проверки сотрудникам магазинов или кассирам приходилось делать вручную, что занимало много времени. К тому же есть такое понятие как "человеческий фактор". Сейчас этот процесс полностью автоматизирован: механизм исключает "невнимательность", оптимизирует работу персонала и повышает уровень доверия среди потребителей", — прокомментировал президент Московской торгово-промышленной Владимир Платонов, слова которого приводятся в сообщении ЦПРТ. С 1 сентября механизм блокировки просроченной и нелегальной воды и молочной продукции на кассах станет обязательным для всех магазинов. Когда товар сканируют, касса обращается в систему маркировки. Если проверка через "Честный знак" не пройдет, товар просто не попадет в чек и не будет продан.

https://1prime.ru/20240821/kitay-851033687.html

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несетевая розница, просроченная продукция