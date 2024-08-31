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Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют в мире - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют в мире
Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют в мире - 31.08.2024, ПРАЙМ
Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют в мире
Рубль в конце лета вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире - его курс должен составлять около 27 рублей за доллар, следует из расчетов РИА... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T08:12+0300
2024-08-31T08:13+0300
экономика
рубль
цена
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Рубль в конце лета вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире - его курс должен составлять около 27 рублей за доллар, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости составило рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Согласно данным, самый дешевый такой "обед" - в России, а самый дорогой - в Израиле. На основе этих данных агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США. Так, согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) в 3,4 раза ниже текущего курса и составляет 26,7 рубля за один доллар. Практически аналогичная ситуация наблюдалась год назад - тогда курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) был втрое ниже - 32,07 за один доллар. Рубль стоит меньше курса, рассчитанного по паритету покупательной способности, из-за ряда факторов. "На курс рубля влияют торговый баланс страны на основе экспорта и импорта, динамика денежной массы, геополитическая риск-премия и инфраструктурные барьеры", - пояснил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Первую строчку с Россией делит Индонезия - и там курс, рассчитанный по ППС, оказался в 3,4 раза ниже текущего. Второе место с чуть более скромной цифрой заняли Филиппины - там разница составляет 3,1 раза. При этом анализ соотношения курсов выявил целый ряд стран, в котором текущее значение соответствует рассчитанному по паритету. Это уругвайский песо, канадский доллар и евро (для подсчета значений которого использовалась ситуация в Германии, Франции и Италии). В то же время самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал израильский шекель - его курс оказался завышен на 36%. В число переоцененных валют, помимо шекеля, также вошли датская и норвежская кроны: их курсы, рассчитанные по ППС, оказались выше текущего на 29% и 13%, соответственно.
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рубль, цена, экспертное мнение
Экономика, рубль, цена, экспертное мнение
08:12 31.08.2024 (обновлено: 08:13 31.08.2024)
 
Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют в мире

Эксперты: рубль в конце лета вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Рубль в конце лета вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире - его курс должен составлять около 27 рублей за доллар, следует из расчетов РИА Новости.
РИА Новости составило рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Согласно данным, самый дешевый такой "обед" - в России, а самый дорогой - в Израиле. На основе этих данных агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.
Так, согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) в 3,4 раза ниже текущего курса и составляет 26,7 рубля за один доллар. Практически аналогичная ситуация наблюдалась год назад - тогда курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) был втрое ниже - 32,07 за один доллар.
Рубль стоит меньше курса, рассчитанного по паритету покупательной способности, из-за ряда факторов. "На курс рубля влияют торговый баланс страны на основе экспорта и импорта, динамика денежной массы, геополитическая риск-премия и инфраструктурные барьеры", - пояснил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Курс юаня на Мосбирже завершил месяц ростом до 12,05 рубля
Вчера, 19:04
Первую строчку с Россией делит Индонезия - и там курс, рассчитанный по ППС, оказался в 3,4 раза ниже текущего. Второе место с чуть более скромной цифрой заняли Филиппины - там разница составляет 3,1 раза. При этом анализ соотношения курсов выявил целый ряд стран, в котором текущее значение соответствует рассчитанному по паритету. Это уругвайский песо, канадский доллар и евро (для подсчета значений которого использовалась ситуация в Германии, Франции и Италии).
В то же время самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал израильский шекель - его курс оказался завышен на 36%. В число переоцененных валют, помимо шекеля, также вошли датская и норвежская кроны: их курсы, рассчитанные по ППС, оказались выше текущего на 29% и 13%, соответственно.
 
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