https://1prime.ru/20240831/schelkovo-851248194.html

В Щелкове задержаны подозреваемые в нападении на автобус

В Щелкове задержаны подозреваемые в нападении на автобус - 31.08.2024, ПРАЙМ

В Щелкове задержаны подозреваемые в нападении на автобус

В подмосковном Щелкове задержаны трое лиц, которых подозревают в совершении нападении на свадебный автобус, сообщает Главное следственное управление... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T21:04+0300

2024-08-31T21:04+0300

2024-08-31T21:04+0300

происшествия

московская область

следственный комитет

криминал

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_0:127:3196:1925_1920x0_80_0_0_52e7cf39f636fd2c680101672500c61a.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В подмосковном Щелкове задержаны трое лиц, которых подозревают в совершении нападении на свадебный автобус, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.По делу уже проведены обыски, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.Представитель МВД России Ирина Волк сообщила в субботу, что в Щелково четверо мужчин, передвигавшихся на внедорожнике, остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки попали в салон машины, пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. По подозрению в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование пассажиров, в том числе несовершеннолетних в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны трое мужчин (часть 2 статьи 213 УК РФ), сообщает ведомство.По местам жительства злоумышленников проведены обыски. Сейчас с задержанными работают следователи. Решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.

https://1prime.ru/20211122/835295047.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

московская область, следственный комитет, криминал