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В Щелкове задержаны подозреваемые в нападении на автобус
В Щелкове задержаны подозреваемые в нападении на автобус - 31.08.2024, ПРАЙМ
В Щелкове задержаны подозреваемые в нападении на автобус
В подмосковном Щелкове задержаны трое лиц, которых подозревают в совершении нападении на свадебный автобус, сообщает Главное следственное управление... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T21:04+0300
2024-08-31T21:04+0300
2024-08-31T21:04+0300
происшествия
московская область
следственный комитет
криминал
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В подмосковном Щелкове задержаны трое лиц, которых подозревают в совершении нападении на свадебный автобус, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.По делу уже проведены обыски, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.Представитель МВД России Ирина Волк сообщила в субботу, что в Щелково четверо мужчин, передвигавшихся на внедорожнике, остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки попали в салон машины, пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. По подозрению в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование пассажиров, в том числе несовершеннолетних в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны трое мужчин (часть 2 статьи 213 УК РФ), сообщает ведомство.По местам жительства злоумышленников проведены обыски. Сейчас с задержанными работают следователи. Решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.
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московская область, следственный комитет, криминал
Происшествия, Московская область, Следственный комитет, Криминал
В Щелкове задержаны подозреваемые в нападении на автобус
В Щелкове задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В подмосковном Щелкове задержаны трое лиц, которых подозревают в совершении нападении на свадебный автобус, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
По делу уже проведены обыски, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила в субботу, что в Щелково четверо мужчин, передвигавшихся на внедорожнике, остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки попали в салон машины, пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние.
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По подозрению в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование пассажиров, в том числе несовершеннолетних в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны трое мужчин (часть 2 статьи 213 УК РФ), сообщает ведомство.
По местам жительства злоумышленников проведены обыски. Сейчас с задержанными работают следователи. Решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.