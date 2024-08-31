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Опаснее, чем кажется. Эти SMS нельзя даже открывать

Опаснее, чем кажется. Эти SMS нельзя даже открывать - 31.08.2024, ПРАЙМ

Опаснее, чем кажется. Эти SMS нельзя даже открывать

Обманные текстовые сообщения мошенников c подставных номеров могут привести к потере личной информации – паролей и данных банковских карт, а впоследствии и всех | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T03:03+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Обманные текстовые сообщения мошенников c подставных номеров могут привести к потере личной информации – паролей и данных банковских карт, а впоследствии и всех сбережений. Какие SMS опасно открывать, рассказал агентству “Прайм” Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСмишинг (фишинг через SMS) - одна из актуальных угроз информационной безопасности. Мошенники отправляют сообщения о якобы срочных проблемах, например, заблокированном аккаунте, застрявшей посылке или информации о выигрыше, призывая перейти по ссылке или позвонить на указанный номер.Внешне такие SMS могут выглядеть похоже на обычные сообщения, что делает их особенно опасными. Смишинг более коварен, чем "традиционные" обманные e-mail, так как пользователи не ожидают угрозы через SMS. "Как правило, текстовые сообщения люди читают на ходу, что снижает внимательность и увеличивает вероятность успешной атаки. Жертва неосознанно переходит на фальшивый сайт, заражая устройство вредоносным ПО", - говорит Шутов.Чтобы защититься от смишинга, важно соблюдать осторожность и не переходить по ссылкам в SMS-сообщениях, особенно если они поступили от неизвестных отправителей. Не следует делиться конфиденциальной информацией, такой как пароли и данные банковских карт или переводить деньги “попавшему в беду”, предупредил он.Одним из эффективных средств защиты является использование двухфакторной аутентификации при оплате картой. Это значительно снизит риск кражи данных, даже если мошенники смогут получить доступ к логину или паролю. Если есть подозрение на мошенничество, следует немедленно обратиться в банк для блокировки карт и изменения паролей.Никогда не стоит отвечать на необычные сообщения, так как это может подтвердить активность номера для мошенников. С организацией, которая якобы прислала такое сообщение, можно сразу же связаться через официальные контакты, а не по номеру из SMS.По словам Шутова, регулярное обновление антивирусного ПО на мобильных устройствах поможет предотвратить их заражение и обезопасит личные данные.

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эксклюзив, смс, смс-оповещение