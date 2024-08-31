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Маск прокомментировал решение о блокировке соцсети Х в Бразилии
Маск прокомментировал решение о блокировке соцсети Х в Бразилии - 31.08.2024, ПРАЙМ
Маск прокомментировал решение о блокировке соцсети Х в Бразилии
Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал его одной из беспрецедентных для... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T07:01+0300
2024-08-31T07:01+0300
2024-08-31T07:01+0300
илон маск
соцсеть x
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал его одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова. В пятницу судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X в стране. "Нападения на свободу слова, совершенные в этом году, беспрецедентны для XXI века", - написал Маск в соцсети Х. По его словам, аналогичная Бразилии ситуация произойдет и в США в случае, если кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис со своими сторонниками одержит победу на выборах. "Свобода слова - основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях", - добавил Маск. Мораис ранее дал 24 часа миллиардеру Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (2.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.
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илон маск, соцсеть x, бразилия
Илон Маск, соцсеть X, БРАЗИЛИЯ
Маск прокомментировал решение о блокировке соцсети Х в Бразилии
Маск назвал блокировку Х в Бразилии беспрецедентной атакой на свободу слова
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал его одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова.
В пятницу судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X в стране.
"Нападения на свободу слова, совершенные в этом году, беспрецедентны для XXI века", - написал Маск в соцсети Х.
По его словам, аналогичная Бразилии ситуация произойдет и в США в случае, если кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис со своими сторонниками одержит победу на выборах.
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"Свобода слова - основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях", - добавил Маск.
Мораис ранее дал 24 часа миллиардеру Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (2.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.