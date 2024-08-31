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Обвиняемые в злоупотреблениях при строительстве военной клиники арестованы - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Обвиняемые в злоупотреблениях при строительстве военной клиники арестованы
Обвиняемые в злоупотреблениях при строительстве военной клиники арестованы - 31.08.2024, ПРАЙМ
Обвиняемые в злоупотреблениях при строительстве военной клиники арестованы
Трое обвиняемых в превышении полномочий при строительстве военной клиники заключены под стражу - такое решение, удовлетворив ходатайство следствия, вынес... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T17:03+0300
2024-08-31T17:03+0300
следственный комитет
суд
коррупция
минобороны рф
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Трое обвиняемых в превышении полномочий при строительстве военной клиники заключены под стражу - такое решение, удовлетворив ходатайство следствия, вынес Хамовнический суд Москвы. "Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании в отношении Горского С.А., Сюртукова Д.Г. и Головкова М.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в картотеке судебной инстанции. Ранее в Следственном комитете сообщили, что в Москве расследуется уголовное дело против бывших работников одной из военно-строительных компаний. Дело возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных статьями 290, 285.4 Уголовного кодекса РФ "получение взятки" и "злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", Генеральный директора частной строительной организации подозревается совершении преступления, которое предусмотрено статьей 291 Уголовного кодекса РФ "дача взятки". По данным следствия, 17 мая 2021 года между Министерством обороны России и военно-строительной компанией был заключен госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. Субподрядчиком было привлечено общество с ограниченной ответственностью. По данным СК, в период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года гендиректор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компании взятку, взамен получая согласование заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при строительстве, а также общее покровительство. СК отметило, что что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.
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следственный комитет, суд, коррупция, минобороны рф
Следственный комитет, суд, коррупция, Минобороны РФ
17:03 31.08.2024
 
Обвиняемые в злоупотреблениях при строительстве военной клиники арестованы

Суд Москвы арестовал обвиняемых в превышении полномочий при строительстве военной клиники

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Трое обвиняемых в превышении полномочий при строительстве военной клиники заключены под стражу - такое решение, удовлетворив ходатайство следствия, вынес Хамовнический суд Москвы.
"Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании в отношении Горского С.А., Сюртукова Д.Г. и Головкова М.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в картотеке судебной инстанции.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что в Москве расследуется уголовное дело против бывших работников одной из военно-строительных компаний. Дело возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных статьями 290, 285.4 Уголовного кодекса РФ "получение взятки" и "злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", Генеральный директора частной строительной организации подозревается совершении преступления, которое предусмотрено статьей 291 Уголовного кодекса РФ "дача взятки".
Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве
29 августа, 13:29
По данным следствия, 17 мая 2021 года между Министерством обороны России и военно-строительной компанией был заключен госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. Субподрядчиком было привлечено общество с ограниченной ответственностью.
По данным СК, в период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года гендиректор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компании взятку, взамен получая согласование заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при строительстве, а также общее покровительство. СК отметило, что что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.
 
Следственный комитетсудкоррупцияМинобороны РФ
 
 
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