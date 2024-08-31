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В Госдуме предупредили о новом обязательном страховании такси - 31.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240831/taksi-851241420.html
В Госдуме предупредили о новом обязательном страховании такси
В Госдуме предупредили о новом обязательном страховании такси - 31.08.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предупредили о новом обязательном страховании такси
Закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) легковым такси и выплате соразмерной компенсации за нанесение вреда имуществу, | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T07:05+0300
2024-08-31T07:07+0300
экономика
такси
госдума
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) легковым такси и выплате соразмерной компенсации за нанесение вреда имуществу, здоровью или жизни пассажиров вступает в силу 1 сентября, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. "Много волнений в медийном поле вызывает введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), которое вступит в силу... 1 сентября. Комитет Госдумы по транспорту, а также другие ведомства чувствуют давление со стороны отрасли таксомоторных перевозок, однако не будем откладывать введение этой меры. Приняли ее сознательно – для обеспечения дополнительной защиты пассажиров", - рассказал Федяев. Он подчеркнул, что закону об ОСГОП более 10 лет, за это время он себя зарекомендовал, защищая пассажиров общественного транспорта. "Страховая выплачивает соразмерную компенсацию, если нанесен вред имуществу, здоровью или жизни", - добавил Федяев. В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит в четыре раза увеличить размер страховых выплат пассажирам легковых такси - до 2 миллионов рублей. Закон направлен на повышение безопасности пассажиров легковых такси и их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу. Для этого с 1 сентября 2024 года на легковые такси будет распространяться система обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП). Это позволит увеличить максимальную выплату в счет возмещения вреда жизни пассажира такси до 2,025 миллиона рублей, его здоровью - до 2 миллионов рублей. Выплаты за причинение вреда имуществу пассажира составят не менее 23 тысяч рублей на человека. Договор ОСГОП будет заключаться с перевозчиком на каждый автомобиль, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, уже имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, обязаны будут в течение 60 дней со дня вступления закона в силу заключить договор ОСГОП и представить информацию о нем в уполномоченный орган субъекта РФ. Ранее пострадавший пассажир такси мог рассчитывать на максимальную выплату лишь в 500 тысяч рублей в счет возмещения вреда жизни или здоровью по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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такси, госдума
Экономика, такси, Госдума
07:05 31.08.2024 (обновлено: 07:07 31.08.2024)
 
В Госдуме предупредили о новом обязательном страховании такси

В Госдуме предупредили о новом обязательном страховании такси с 1 сентября

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТакси во время сильного дождя в Москве
Такси во время сильного дождя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) легковым такси и выплате соразмерной компенсации за нанесение вреда имуществу, здоровью или жизни пассажиров вступает в силу 1 сентября, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"Много волнений в медийном поле вызывает введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), которое вступит в силу... 1 сентября. Комитет Госдумы по транспорту, а также другие ведомства чувствуют давление со стороны отрасли таксомоторных перевозок, однако не будем откладывать введение этой меры. Приняли ее сознательно – для обеспечения дополнительной защиты пассажиров", - рассказал Федяев.
Он подчеркнул, что закону об ОСГОП более 10 лет, за это время он себя зарекомендовал, защищая пассажиров общественного транспорта.
"Страховая выплачивает соразмерную компенсацию, если нанесен вред имуществу, здоровью или жизни", - добавил Федяев.
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Стало известно, во сколько россиянам обойдется новый вид страхования такси
21 августа, 12:14
В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит в четыре раза увеличить размер страховых выплат пассажирам легковых такси - до 2 миллионов рублей.
Закон направлен на повышение безопасности пассажиров легковых такси и их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу. Для этого с 1 сентября 2024 года на легковые такси будет распространяться система обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП). Это позволит увеличить максимальную выплату в счет возмещения вреда жизни пассажира такси до 2,025 миллиона рублей, его здоровью - до 2 миллионов рублей. Выплаты за причинение вреда имуществу пассажира составят не менее 23 тысяч рублей на человека.
Договор ОСГОП будет заключаться с перевозчиком на каждый автомобиль, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, уже имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, обязаны будут в течение 60 дней со дня вступления закона в силу заключить договор ОСГОП и представить информацию о нем в уполномоченный орган субъекта РФ.
Ранее пострадавший пассажир такси мог рассчитывать на максимальную выплату лишь в 500 тысяч рублей в счет возмещения вреда жизни или здоровью по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
 
ЭкономикатаксиГосдума
 
 
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