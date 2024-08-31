https://1prime.ru/20240831/telegram-851247861.html

В Telegram перестала работать одна из функций

В Telegram перестала работать одна из функций - 31.08.2024, ПРАЙМ

В Telegram перестала работать одна из функций

В мессенджере Telegram перестала работать функция "Найти людей рядом", передает корреспондент РИА Новости. | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T19:15+0300

2024-08-31T19:15+0300

2024-08-31T19:16+0300

telegram

павел дуров

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В мессенджере Telegram перестала работать функция "Найти людей рядом", передает корреспондент РИА Новости. Эта возможность была сделана, чтобы быстро обмениваться контактами с пользователями, которые расположены поблизости, или находить новых друзей. При использовании этой функции мессенджер долго ведет поиск аккаунтов, однако никого не показывает. РИА Новости направили по этому вопросу запрос в Telegram. Основателя Telegram Павел Дуров задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику общественности в ряде стран. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Бизнесмену может грозить до десяти лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. Дуров в среду вечером был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://1prime.ru/20240830/telegram--851222762.html

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telegram, павел дуров