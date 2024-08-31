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В Telegram перестала работать одна из функций - 31.08.2024, ПРАЙМ
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В Telegram перестала работать одна из функций
В Telegram перестала работать одна из функций - 31.08.2024, ПРАЙМ
В Telegram перестала работать одна из функций
В мессенджере Telegram перестала работать функция "Найти людей рядом", передает корреспондент РИА Новости. | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T19:15+0300
2024-08-31T19:16+0300
telegram
павел дуров
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В мессенджере Telegram перестала работать функция "Найти людей рядом", передает корреспондент РИА Новости. Эта возможность была сделана, чтобы быстро обмениваться контактами с пользователями, которые расположены поблизости, или находить новых друзей. При использовании этой функции мессенджер долго ведет поиск аккаунтов, однако никого не показывает. РИА Новости направили по этому вопросу запрос в Telegram. Основателя Telegram Павел Дуров задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику общественности в ряде стран. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Бизнесмену может грозить до десяти лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. Дуров в среду вечером был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://1prime.ru/20240830/telegram--851222762.html
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telegram, павел дуров
Telegram, Павел Дуров
19:15 31.08.2024 (обновлено: 19:16 31.08.2024)
 
В Telegram перестала работать одна из функций

Поиск людей поблизости в Telegram перестал работать

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В мессенджере Telegram перестала работать функция "Найти людей рядом", передает корреспондент РИА Новости.
Эта возможность была сделана, чтобы быстро обмениваться контактами с пользователями, которые расположены поблизости, или находить новых друзей.
При использовании этой функции мессенджер долго ведет поиск аккаунтов, однако никого не показывает.
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
FT раскрыла убытки Telegram на фоне ситуации с Дуровым
Вчера, 11:23
РИА Новости направили по этому вопросу запрос в Telegram.
Основателя Telegram Павел Дуров задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику общественности в ряде стран. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Бизнесмену может грозить до десяти лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
Дуров в среду вечером был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
 
TelegramПавел Дуров
 
 
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