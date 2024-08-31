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"Обвиняет в саботаже". Пашинян усомнился в посреднической роли России
"Обвиняет в саботаже". Пашинян усомнился в посреднической роли России - 31.08.2024, ПРАЙМ
"Обвиняет в саботаже". Пашинян усомнился в посреднической роли России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ответ на вопрос о возможности российского посредничества в разблокировании транспортных коммуникаций, что страна, | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T13:31+0300
2024-08-31T13:31+0300
2024-08-31T13:32+0300
экономика
никол пашинян
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транспорт
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ответ на вопрос о возможности российского посредничества в разблокировании транспортных коммуникаций, что страна, обвинившая Ереван в саботировании этого процесса, не может быть посредником в этом вопросе. Ранее глава МИД России Сергей Лавров в комментарии для "Первого канала" заявил, что именно Ереван саботирует договоренность, под которой стоит подпись армянского премьер-министра Никола Пашиняна, о разблокировке коммуникаций через Сюникский район Армении. "Никакого посредничества я не исключаю. Но это зависит от обстоятельств, надо эти обстоятельства оценить. Но скажу прямо. Как вы представляете посредничество в вопросе транспортных коммуникаций страны, которая обвиняет Республику Армения в саботаже. Уже этим заявлением, сделавший его институт выводит себя из всех возможных посредничеств. Потому что, где вы видели, чтобы посредник выдвигал обвинение, при том абсолютно безосновательные", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в субботу. Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и заявляют, что готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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никол пашинян, россия, транспорт
Экономика, Никол Пашинян, РОССИЯ, Транспорт
"Обвиняет в саботаже". Пашинян усомнился в посреднической роли России
Пашинян: Россия, обвинившая Армению в саботаже, вряд ли может быть посредником
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ответ на вопрос о возможности российского посредничества в разблокировании транспортных коммуникаций, что страна, обвинившая Ереван в саботировании этого процесса, не может быть посредником в этом вопросе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в комментарии для "Первого канала" заявил, что именно Ереван саботирует договоренность, под которой стоит подпись армянского премьер-министра Никола Пашиняна, о разблокировке коммуникаций через Сюникский район Армении.
"Никакого посредничества я не исключаю. Но это зависит от обстоятельств, надо эти обстоятельства оценить. Но скажу прямо. Как вы представляете посредничество в вопросе транспортных коммуникаций страны, которая обвиняет Республику Армения в саботаже. Уже этим заявлением, сделавший его институт выводит себя из всех возможных посредничеств. Потому что, где вы видели, чтобы посредник выдвигал обвинение, при том абсолютно безосновательные", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в субботу.
Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и заявляют, что готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
В посольстве РФ рассказали о будущем в отношениях России и Армении
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.