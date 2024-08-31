https://1prime.ru/20240831/transport-851245051.html

"Обвиняет в саботаже". Пашинян усомнился в посреднической роли России

"Обвиняет в саботаже". Пашинян усомнился в посреднической роли России - 31.08.2024, ПРАЙМ

"Обвиняет в саботаже". Пашинян усомнился в посреднической роли России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ответ на вопрос о возможности российского посредничества в разблокировании транспортных коммуникаций, что страна, | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T13:31+0300

2024-08-31T13:31+0300

2024-08-31T13:32+0300

экономика

никол пашинян

россия

транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/77339/17/773391773_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_20620914b12723cf53f5db07d389fd62.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ответ на вопрос о возможности российского посредничества в разблокировании транспортных коммуникаций, что страна, обвинившая Ереван в саботировании этого процесса, не может быть посредником в этом вопросе. Ранее глава МИД России Сергей Лавров в комментарии для "Первого канала" заявил, что именно Ереван саботирует договоренность, под которой стоит подпись армянского премьер-министра Никола Пашиняна, о разблокировке коммуникаций через Сюникский район Армении. "Никакого посредничества я не исключаю. Но это зависит от обстоятельств, надо эти обстоятельства оценить. Но скажу прямо. Как вы представляете посредничество в вопросе транспортных коммуникаций страны, которая обвиняет Республику Армения в саботаже. Уже этим заявлением, сделавший его институт выводит себя из всех возможных посредничеств. Потому что, где вы видели, чтобы посредник выдвигал обвинение, при том абсолютно безосновательные", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в субботу. Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и заявляют, что готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://1prime.ru/20240829/sotrudnichestvo-851199935.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

никол пашинян, россия, транспорт