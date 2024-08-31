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Рубль завершил лето снижением, и юань может остаться по 12 и выше

Рубль завершил лето снижением, и юань может остаться по 12 и выше - 31.08.2024, ПРАЙМ

Рубль завершил лето снижением, и юань может остаться по 12 и выше

Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе опять продемонстрировал широкий диапазон колебаний. При этом юань сначала ощутимо упал и обновил на Мосбирже... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T06:28+0300

2024-08-31T06:28+0300

2024-08-31T06:28+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе опять продемонстрировал широкий диапазон колебаний. При этом юань сначала ощутимо упал и обновил на Мосбирже минимум с 28 июня, подешевев до 11,62 рубля. Затем валюта КНР выросла до 12,07 рубля – максимума с 22 августа, "размах" экстремумов составил 3,9%. При этом рост валюты КНР на неделе отмечался четыре сессии против одной снижения - в самом начале.Поддержка российской валюте сначала приходила от пика налогового периода августа, который по традиции увеличивает предложение экспортерами валюты для конвертации в рубли. Однако его завершение обусловило разворот юаня вверх. Возможно, что с лагом в месяц-полтора стало действовать понижение нефтяных цен, выразившееся в сокращении выручки у экспортеров.При этом ЦБ РФ активно посылал рынку сигналы о жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в условиях высокой инфляции, это является фактором поддержки рубля.В целом же, за неделю, курс юаня на Мосбирже вырос на 21 копейку до 12,05 рубля. Курс доллара за неделю снизился на 41 копейку до 91,19 рубля, евро – на 85 копеек, до 100,76 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе упала за неделю от 7,12 до 7,09 юаня – в район минимумов с конца мая 2023 года. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,57 юаня, то есть на 6,7% дороже форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7 тысяч против 7,25 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОТЫГРАЛ НАЛОГИ ИИ РАЗВЕРНУЛСЯ ВНИЗРубль начал рабочую неделю ростом против юаня, отыгрывая фактор налогов (и аккумулирования под них рублей). Возможно, что кроме приближения пика налоговых платежей 28 августа давление на юань оказывало продолжение выхода с биржи нерезидентов после введения против нее американских санкций с отложенным до 12 октября "дедлайном".Этот же фактор делает биржевые юани "грязными" для многих игроков с точки зрения их использования для внешнеэкономических операций, что одновременно понижает спрос на валюту КНР на бирже.В то же время, "расслоение" российского валютного рынка проявляется в том, что объем операций валютный СВОП по продаже иностранной валюты Центробанком за рубли на неделе обновил рекорд, подскочив до 30 миллиардов юаней.На "расслоение" рынка косвенно указал и ЦБ РФ, который перенес на осень будущего года обсуждение старта публикации прогноза валютного курса и индикаторов рынка труда. Одной из причин такого решения регулятор назвал важные изменения, связанные с приостановкой торгов парами "доллар-рубль" и "евро-рубль" на Московской бирже из‑за международных санкций.Также игроки рынка обратили внимание на заявление Банка России, который на фоне сложностей с ликвидностью указал, что проработает вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями, на базе биржевой инфраструктуры. На таком фоне с прохождением пика уплаты налогов юань пошел в рост.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль провел в усиливающемся падении против юаня. При этом ЦБ РФ выпустил большой блок информации по денежно-кредитной политике (ДКП), основной тон которой подчеркивает намерение регулятора сохранять жесткость в этом вопросе. Такая вербальная интервенция явно поддерживала курс рубля.В частности, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что "потолка" жесткости ДКП для достижения таргета по инфляции у Банка России нет. Базовый сценарий ЦБ РФ допускает, что ключевая ставка может вырасти до 20% до конца года, но это не предопределено, добавил он. ЦБ РФ заявил об ужесточении в четвертом квартале количественных ограничений на выдачу потребкредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.Даже в Кремле анонсировали ряд поручений, касающиеся борьбы с инфляцией и кредитным перегревом. Впрочем, экономика России стала менее чувствительной к изменению ключевой ставки ЦБ, это может требовать ее более значительного изменения, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.Таким образом, власти в борьбе с инфляцией поддерживает курс рубля, и на таком фоне юань на Мосбирже с началом осени будет расти, однако сдержанно, пытаясь подтянуться к внебиржевому уровню, разница с которым составляет около 5%, что в терминах курса юаня равняется примерно 60 копейкам.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков