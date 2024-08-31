https://1prime.ru/20240831/vertolet-851243866.html
СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке
СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке - 31.08.2024, ПРАЙМ
СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке
Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета РФ начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T10:51+0300
2024-08-31T10:51+0300
2024-08-31T10:59+0300
происшествия
ск рф
вертолеты "ми"
https://cdnn.1prime.ru/img/82913/42/829134219_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dec6a2b62359ad14c4ac572e966c28c7.jpg
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета РФ начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке, передает пресс-служба ведомства.Как сообщается, "проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Как следует из предварительных данных, связь с вертолетом пропала 31 августа в районе горного массива Вачкажец. Вертолет направлялся в поселок Николаевка Елизовского района.Также сообщается, что на борту, согласно предварительной информации, находятся 22 человека. Из них 19 - пассажиры, три - члены экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца и наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС РФ. В готовности к вылету находится еще один вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
https://1prime.ru/20240822/mchs-851061649.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82913/42/829134219_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a8d8912cc0236959bb4267f037eb5840.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф, вертолеты "ми"
Происшествия, СК РФ, вертолеты "Ми"
СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке
Следком РФ начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета РФ начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке, передает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, "проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Как следует из предварительных данных, связь с вертолетом пропала 31 августа в районе горного массива Вачкажец. Вертолет направлялся в поселок Николаевка Елизовского района.
Мантуров: Кабмин дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей
Также сообщается, что на борту, согласно предварительной информации, находятся 22 человека. Из них 19 - пассажиры, три - члены экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца и наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС РФ. В готовности к вылету находится еще один вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.