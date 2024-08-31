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СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке

СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке - 31.08.2024, ПРАЙМ

СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке

Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета РФ начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T10:51+0300

2024-08-31T10:51+0300

2024-08-31T10:59+0300

происшествия

ск рф

вертолеты "ми"

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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета РФ начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке, передает пресс-служба ведомства.Как сообщается, "проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Как следует из предварительных данных, связь с вертолетом пропала 31 августа в районе горного массива Вачкажец. Вертолет направлялся в поселок Николаевка Елизовского района.Также сообщается, что на борту, согласно предварительной информации, находятся 22 человека. Из них 19 - пассажиры, три - члены экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца и наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС РФ. В готовности к вылету находится еще один вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

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