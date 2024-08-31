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СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке - 31.08.2024, ПРАЙМ
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СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке
СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке - 31.08.2024, ПРАЙМ
СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке
Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета РФ начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T10:51+0300
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происшествия
ск рф
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета РФ начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке, передает пресс-служба ведомства.Как сообщается, "проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Как следует из предварительных данных, связь с вертолетом пропала 31 августа в районе горного массива Вачкажец. Вертолет направлялся в поселок Николаевка Елизовского района.Также сообщается, что на борту, согласно предварительной информации, находятся 22 человека. Из них 19 - пассажиры, три - члены экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца и наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС РФ. В готовности к вылету находится еще один вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
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ск рф, вертолеты "ми"
Происшествия, СК РФ, вертолеты "Ми"
10:51 31.08.2024 (обновлено: 10:59 31.08.2024)
 
СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке

Следком РФ начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанк" Горный массив Вачкажец на Камчатке
 Горный массив Вачкажец на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Александр Пирагис
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета РФ начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке, передает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, "проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Как следует из предварительных данных, связь с вертолетом пропала 31 августа в районе горного массива Вачкажец. Вертолет направлялся в поселок Николаевка Елизовского района.
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Также сообщается, что на борту, согласно предварительной информации, находятся 22 человека. Из них 19 - пассажиры, три - члены экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца и наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС РФ. В готовности к вылету находится еще один вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
 
ПроисшествияСК РФвертолеты "Ми"
 
 
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