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Совсем другой закон. Как наказывают за хранение закруток в подвалах

Совсем другой закон. Как наказывают за хранение закруток в подвалах - 31.08.2024, ПРАЙМ

Совсем другой закон. Как наказывают за хранение закруток в подвалах

В СМИ появляется много “страшилок” о наказании за хранении в подвалах домашних заготовок. Что из этого потока информации имеет отношение к реальности и в каком... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T02:02+0300

2024-08-31T02:02+0300

2024-08-31T02:02+0300

недвижимость

консервированные продукты

жилищный кодекс

коап рф

штраф

юрист

эксклюзив

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В СМИ появляется много “страшилок” о наказании за хранении в подвалах домашних заготовок. Что из этого потока информации имеет отношение к реальности и в каком случае любителя припрятать закрутки в места общего пользования оштрафуют, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антон.В большинстве случаев подвалы в многоэтажках - это нежилое помещение, принадлежащее на праве общей долевой собственности (ч.1 ст.36 Жилищного кодекса) всем собственникам квартир. В этом случае, по словам юриста, режим пользования определяют собственники совместно на общем собрании, но по согласованию с управляющей компанией.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ муниципальных домах, квартиры, в которых не приватизированы, подвал принадлежит муниципалитету, который определяет порядок пользования помещением единолично либо совместно с собственниками приватизированных помещений.Существуют подвалы-убежища, которые находятся в федеральной собственности и в мирное время имеют техническое предназначение.Наконец, любые технические подвалы, по словам юриста, используются для эксплуатации коммунальных систем."К использованию подвалов не по назначению не применяется ст. 7.21 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме", предупредил Палюлин. Дело в том, что данная статья применима только к нецелевому использованию жилых помещений (каким подвал являться не может) и к самовольному переустройству или перепланировке.При этом п.3.4.6. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" действительно запрещает устраивать в подвальных помещениях МЖД "другие хозяйственные склады, если вход в эти помещения осуществляется из общих лестничных клеток".Понятие "склад" в терминологии российского законодательства имеет исключительно коммерческое значение. То есть, хранение личных продуктовых законсервированных запасов под понятие склада не подпадает. Того же подхода придерживается и судебная практика по указанному пункту Правил и норм эксплуатации жилищного фонда.Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Определении от 03.08.2021 №88-13217/2021 привлек к ответственности гражданина, самовольно и без учета мнения жильцов захватившего подвал для организации продуктового склада для собственной коммерческой деятельности. Нарушитель был оштрафован по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф для физлиц по данной норме составляет от 5 до 15 тысяч рублей.Помимо нарушений техники противопожарной безопасности, люди, "захватившие" подвал либо заставившие его личными вещами, в том числе консервами, могут быть привлечены за самоуправство по ст. 19.1 КоАП РФ (штраф от 100 до 300 рублей). А если самоуправство причинило существенный ущерб, правонарушение переквалифицируется в уголовное, и штраф увеличивается до 80 тысяч рублей. Также виновный может быть привлечен к аресту, обязательным или исправительным работам.Согласование размещения личных вещей не требуется, если в подвале выделены нежилые помещения, оформленные в частную собственность. В этом случае ограничение для собственника остается только одно: не хранить в подвале горючие и взрывчатые вещества, заключил Палюлин.

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недвижимость, консервированные продукты, жилищный кодекс, коап рф, штраф, юрист, эксклюзив