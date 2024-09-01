Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Exit poll: АдГ выигрывает на выборах в Тюрингии с 30,5% - 01.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240901/adg-851256482.html
Exit poll: АдГ выигрывает на выборах в Тюрингии с 30,5%
Exit poll: АдГ выигрывает на выборах в Тюрингии с 30,5% - 01.09.2024, ПРАЙМ
Exit poll: АдГ выигрывает на выборах в Тюрингии с 30,5%
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) побеждает на выборах в федеральной земле Тюрингия с 30,5% голосов - это может стать для неё первой в истории... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T19:34+0300
2024-09-01T19:39+0300
германия
адг
хдс
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) побеждает на выборах в федеральной земле Тюрингия с 30,5% голосов - это может стать для неё первой в истории победой на региональных выборах, свидетельствуют данные exit poll института Infratest Dimap, приведённые порталом Tagesschau. В другой земле на востоке ФРГ - Саксонии - АдГ пока идёт на втором месте с 30%, уступая только 1,5 процентных пункта "Христианско-демократическому союзу" (ХДС). В Тюрингии ХДС идёт вторым, рассчитывая на 24,5%. На третьем месте в обеих землях идёт недавно созданная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): в Тюрингии она набирает 16%, а в Саксонии 12%.Социал-демократческая партия федерального канцлера Олафа Шольца в Саксонии на четвёртом месте (8,5%), а в Тюрингии и вовсе на пятом (7%), где уступают ещё и "Левым", рассчитывающим на 12,5% голосов.Партнёры социал-демократов по правящей на центральном уровне коалиции - Зелёные" - получают 5,5% голосов в Саксонии, а в Тюрингии вообще не преодолевают пятипроцентный барьер (4%). Ещё один партнёр Шольца - свободные либералы (СвДП) - ни в один из двух земельных парламентов пройти не смогли.
https://1prime.ru/20240830/konflikt-851233718.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, адг, хдс
ГЕРМАНИЯ, АдГ, ХДС
19:34 01.09.2024 (обновлено: 19:39 01.09.2024)
 
Exit poll: АдГ выигрывает на выборах в Тюрингии с 30,5%

Exit poll: "Альтернатива для Германии" выигрывает на выборах в Тюрингии с 30,5%

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) побеждает на выборах в федеральной земле Тюрингия с 30,5% голосов - это может стать для неё первой в истории победой на региональных выборах, свидетельствуют данные exit poll института Infratest Dimap, приведённые порталом Tagesschau.
В другой земле на востоке ФРГ - Саксонии - АдГ пока идёт на втором месте с 30%, уступая только 1,5 процентных пункта "Христианско-демократическому союзу" (ХДС). В Тюрингии ХДС идёт вторым, рассчитывая на 24,5%.
На третьем месте в обеих землях идёт недавно созданная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): в Тюрингии она набирает 16%, а в Саксонии 12%.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
"Прямая война с Россией": в Германии забили тревогу из-за действий США
30 августа, 17:21
Социал-демократческая партия федерального канцлера Олафа Шольца в Саксонии на четвёртом месте (8,5%), а в Тюрингии и вовсе на пятом (7%), где уступают ещё и "Левым", рассчитывающим на 12,5% голосов.
Партнёры социал-демократов по правящей на центральном уровне коалиции - Зелёные" - получают 5,5% голосов в Саксонии, а в Тюрингии вообще не преодолевают пятипроцентный барьер (4%). Ещё один партнёр Шольца - свободные либералы (СвДП) - ни в один из двух земельных парламентов пройти не смогли.
 
ГЕРМАНИЯАдГХДС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала