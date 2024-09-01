https://1prime.ru/20240901/adg-851256482.html

Exit poll: АдГ выигрывает на выборах в Тюрингии с 30,5%

Exit poll: АдГ выигрывает на выборах в Тюрингии с 30,5% - 01.09.2024, ПРАЙМ

Exit poll: АдГ выигрывает на выборах в Тюрингии с 30,5%

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) побеждает на выборах в федеральной земле Тюрингия с 30,5% голосов - это может стать для неё первой в истории... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T19:34+0300

2024-09-01T19:34+0300

2024-09-01T19:39+0300

германия

адг

хдс

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) побеждает на выборах в федеральной земле Тюрингия с 30,5% голосов - это может стать для неё первой в истории победой на региональных выборах, свидетельствуют данные exit poll института Infratest Dimap, приведённые порталом Tagesschau. В другой земле на востоке ФРГ - Саксонии - АдГ пока идёт на втором месте с 30%, уступая только 1,5 процентных пункта "Христианско-демократическому союзу" (ХДС). В Тюрингии ХДС идёт вторым, рассчитывая на 24,5%. На третьем месте в обеих землях идёт недавно созданная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): в Тюрингии она набирает 16%, а в Саксонии 12%.Социал-демократческая партия федерального канцлера Олафа Шольца в Саксонии на четвёртом месте (8,5%), а в Тюрингии и вовсе на пятом (7%), где уступают ещё и "Левым", рассчитывающим на 12,5% голосов.Партнёры социал-демократов по правящей на центральном уровне коалиции - Зелёные" - получают 5,5% голосов в Саксонии, а в Тюрингии вообще не преодолевают пятипроцентный барьер (4%). Ещё один партнёр Шольца - свободные либералы (СвДП) - ни в один из двух земельных парламентов пройти не смогли.

https://1prime.ru/20240830/konflikt-851233718.html

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германия, адг, хдс