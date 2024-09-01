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Алжир присоединяется к Новому банку развития БРИКС - 01.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240901/alzhir-851257050.html
Алжир присоединяется к Новому банку развития БРИКС
Алжир присоединяется к Новому банку развития БРИКС - 01.09.2024, ПРАЙМ
Алжир присоединяется к Новому банку развития БРИКС
Алжир официально объявил о своём официальном присоединении к Новому банку развития БРИКС, заявило в субботу министерство финансов страны. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T21:24+0300
2024-09-01T21:24+0300
экономика
брикс
новый банк развития брикс
алжир
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АЛЖИР, 31 авг – ПРАЙМ. Алжир официально объявил о своём официальном присоединении к Новому банку развития БРИКС, заявило в субботу министерство финансов страны. В апреле министр финансов Алжира Азиз Файед объявил, что процесс присоединения Алжира к Новому банку развития БРИКС находится на завершающей стадии. "По итогам девятого ежегодного заседания совета управляющих Нового банка развития, которое состоялось сегодня в Южной Африке, было официально одобрено присоединение Алжира к этому учреждению", - говорится в полученной РИА Новости копии заявления финансового ведомства. Согласно заявлению ведомства, решение было подтверждено президентом банка Дилмой Вана Роуссеффом во время пресс-конференции по итогам окончания заседания совета управляющих Нового банка развития. "Вступление Алжира в этот важный институт развития, который считается финансовым подразделением группы БРИКС, является важным шагом на пути интеграции в мировую финансовую систему, что делает Алжир девятой страной, вступившей в члены Нового Банка развития", – добавило ведомство в своём заявлении. Согласно Минфину Алжира, вступление Алжира в Новый банк развития открывает новые горизонты для поддержки и стимулирования экономического роста страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В июле 2023 года президент Алжира Абдельмаджид Теббун в интервью Центральному телевидению Китая объявил, что Алжир подал официальную заявку на вступление в Новый банк развития БРИКС, отметив, что первый взнос страны в Новый Банк развития составит полтора миллиарда долларов.
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брикс, новый банк развития брикс, алжир
Экономика, БРИКС, Новый банк развития БРИКС, АЛЖИР
21:24 01.09.2024
 
Алжир присоединяется к Новому банку развития БРИКС

Алжир объявил об официальном присоединении к Новому банку развития БРИКС

© Фото : Public domain/habib kakiАлжир
Алжир - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© Фото : Public domain/habib kaki
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АЛЖИР, 31 авг – ПРАЙМ. Алжир официально объявил о своём официальном присоединении к Новому банку развития БРИКС, заявило в субботу министерство финансов страны.
В апреле министр финансов Алжира Азиз Файед объявил, что процесс присоединения Алжира к Новому банку развития БРИКС находится на завершающей стадии.
"По итогам девятого ежегодного заседания совета управляющих Нового банка развития, которое состоялось сегодня в Южной Африке, было официально одобрено присоединение Алжира к этому учреждению", - говорится в полученной РИА Новости копии заявления финансового ведомства.
Алжир - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
Алжиру разрешили вступить в Новый банк развития БРИКС
Вчера, 21:27
Согласно заявлению ведомства, решение было подтверждено президентом банка Дилмой Вана Роуссеффом во время пресс-конференции по итогам окончания заседания совета управляющих Нового банка развития.
"Вступление Алжира в этот важный институт развития, который считается финансовым подразделением группы БРИКС, является важным шагом на пути интеграции в мировую финансовую систему, что делает Алжир девятой страной, вступившей в члены Нового Банка развития", – добавило ведомство в своём заявлении.
Согласно Минфину Алжира, вступление Алжира в Новый банк развития открывает новые горизонты для поддержки и стимулирования экономического роста страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В июле 2023 года президент Алжира Абдельмаджид Теббун в интервью Центральному телевидению Китая объявил, что Алжир подал официальную заявку на вступление в Новый банк развития БРИКС, отметив, что первый взнос страны в Новый Банк развития составит полтора миллиарда долларов.
 
ЭкономикаБРИКСНовый банк развития БРИКСАЛЖИР
 
 
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