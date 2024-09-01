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Алжир присоединяется к Новому банку развития БРИКС

Алжир присоединяется к Новому банку развития БРИКС - 01.09.2024, ПРАЙМ

Алжир присоединяется к Новому банку развития БРИКС

Алжир официально объявил о своём официальном присоединении к Новому банку развития БРИКС, заявило в субботу министерство финансов страны. | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T21:24+0300

2024-09-01T21:24+0300

2024-09-01T21:24+0300

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брикс

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АЛЖИР, 31 авг – ПРАЙМ. Алжир официально объявил о своём официальном присоединении к Новому банку развития БРИКС, заявило в субботу министерство финансов страны. В апреле министр финансов Алжира Азиз Файед объявил, что процесс присоединения Алжира к Новому банку развития БРИКС находится на завершающей стадии. "По итогам девятого ежегодного заседания совета управляющих Нового банка развития, которое состоялось сегодня в Южной Африке, было официально одобрено присоединение Алжира к этому учреждению", - говорится в полученной РИА Новости копии заявления финансового ведомства. Согласно заявлению ведомства, решение было подтверждено президентом банка Дилмой Вана Роуссеффом во время пресс-конференции по итогам окончания заседания совета управляющих Нового банка развития. "Вступление Алжира в этот важный институт развития, который считается финансовым подразделением группы БРИКС, является важным шагом на пути интеграции в мировую финансовую систему, что делает Алжир девятой страной, вступившей в члены Нового Банка развития", – добавило ведомство в своём заявлении. Согласно Минфину Алжира, вступление Алжира в Новый банк развития открывает новые горизонты для поддержки и стимулирования экономического роста страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В июле 2023 года президент Алжира Абдельмаджид Теббун в интервью Центральному телевидению Китая объявил, что Алжир подал официальную заявку на вступление в Новый банк развития БРИКС, отметив, что первый взнос страны в Новый Банк развития составит полтора миллиарда долларов.

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