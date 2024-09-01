Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Меняются требования к составу автомобильной аптечки - 01.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240901/aptechka-851250206.html
Меняются требования к составу автомобильной аптечки
Меняются требования к составу автомобильной аптечки - 01.09.2024, ПРАЙМ
Меняются требования к составу автомобильной аптечки
С 1 сентября в Российской Федерации меняются требования к составу автомобильной аптечки. Например, теперь аптечку нужно будет доукомплектовать спасательным... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T07:33+0300
2024-09-01T07:33+0300
аптечка
требования
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/12/831881242_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5c8c52cdd268746b5b96c40e0fae0f5b.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. С 1 сентября в Российской Федерации меняются требования к составу автомобильной аптечки. Например, теперь аптечку нужно будет доукомплектовать спасательным покрывалом. При этом старые аптечки можно будет использовать до конца срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года, следует из вступившего в силу приказа Минздрава России.В новую аптечку необходимо включить маску, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевую салфетку, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы.
https://1prime.ru/20240827/osago-851139409.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/12/831881242_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_24399b1ab33786325a2317cfe73e2ebc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аптечка, требования
аптечка, требования
07:33 01.09.2024
 
Меняются требования к составу автомобильной аптечки

С 1 сентября в России меняются требования к составу автомобильной аптечки

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкАптечка
Аптечка - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. С 1 сентября в Российской Федерации меняются требования к составу автомобильной аптечки. Например, теперь аптечку нужно будет доукомплектовать спасательным покрывалом. При этом старые аптечки можно будет использовать до конца срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года, следует из вступившего в силу приказа Минздрава России.
В новую аптечку необходимо включить маску, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевую салфетку, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы.
Кто подвинет европейские автомобили? - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
Названы самые популярные автомобили для оформления ОСАГО в I полугодии
27 августа, 06:25
 
аптечкатребования
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала