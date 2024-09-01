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Меняются требования к составу автомобильной аптечки

Меняются требования к составу автомобильной аптечки - 01.09.2024, ПРАЙМ

Меняются требования к составу автомобильной аптечки

С 1 сентября в Российской Федерации меняются требования к составу автомобильной аптечки. Например, теперь аптечку нужно будет доукомплектовать спасательным... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T07:33+0300

2024-09-01T07:33+0300

2024-09-01T07:33+0300

аптечка

требования

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. С 1 сентября в Российской Федерации меняются требования к составу автомобильной аптечки. Например, теперь аптечку нужно будет доукомплектовать спасательным покрывалом. При этом старые аптечки можно будет использовать до конца срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года, следует из вступившего в силу приказа Минздрава России.В новую аптечку необходимо включить маску, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевую салфетку, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы.

https://1prime.ru/20240827/osago-851139409.html

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аптечка, требования