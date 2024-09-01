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Минск и Москва готовят новые совместные проекты в авиаотрасли

Минск и Москва готовят новые совместные проекты в авиаотрасли - 01.09.2024, ПРАЙМ

Минск и Москва готовят новые совместные проекты в авиаотрасли

Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва разрабатывают новый пул кооперационных проектов, связанных с авиационной отраслью. | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T22:49+0300

2024-09-01T22:49+0300

2024-09-01T22:49+0300

экономика

россия

белоруссия

авиастроение

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МИНСК, 1 сен - ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва разрабатывают новый пул кооперационных проектов, связанных с авиационной отраслью. "Сегодня мы нарабатываем очередной пул проектов, в том числе и в сфере авиации, которые будут гарантировать загрузку наших предприятий на долгосрочный период и окупаемость инвестиций, которые мы будем вкладывать", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он отметил, что машиностроение является драйвером экономического роста не только в Беларуси, но и России. "Сегодня реализуется ряд проектов, выделены российской стороной 105 миллиардов (российских рублей - ред.) кредитных ресурсов на обновление наших мощностей, запуск высокотехнологичных производств. Конечно, та дорожная карта, которая была подписана в сфере микроэлектроники, является образцом, как должно вытраиваться (сотрудничество - ред.) в других сферах. Мы подписали такие дорожные карты в области авиастроения, станкостроения", - добавил дипломат. Рогожник напомнил, что по итогам первого полугодия текущего года товарооборот между Белоруссией и Россией составил более 25 миллиардов долларов. "По итогам года он прирастет. Мы идем пока с небольшим ростом, но надеюсь, что та работа, которую мы проводим и активизируем по регионам, даст свои результаты", - подчеркнул посол.

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россия, белоруссия, авиастроение