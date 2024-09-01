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Минск и Москва готовят новые совместные проекты в авиаотрасли - 01.09.2024, ПРАЙМ
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Минск и Москва готовят новые совместные проекты в авиаотрасли
Минск и Москва готовят новые совместные проекты в авиаотрасли - 01.09.2024, ПРАЙМ
Минск и Москва готовят новые совместные проекты в авиаотрасли
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва разрабатывают новый пул кооперационных проектов, связанных с авиационной отраслью. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T22:49+0300
2024-09-01T22:49+0300
экономика
россия
белоруссия
авиастроение
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МИНСК, 1 сен - ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва разрабатывают новый пул кооперационных проектов, связанных с авиационной отраслью. "Сегодня мы нарабатываем очередной пул проектов, в том числе и в сфере авиации, которые будут гарантировать загрузку наших предприятий на долгосрочный период и окупаемость инвестиций, которые мы будем вкладывать", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он отметил, что машиностроение является драйвером экономического роста не только в Беларуси, но и России. "Сегодня реализуется ряд проектов, выделены российской стороной 105 миллиардов (российских рублей - ред.) кредитных ресурсов на обновление наших мощностей, запуск высокотехнологичных производств. Конечно, та дорожная карта, которая была подписана в сфере микроэлектроники, является образцом, как должно вытраиваться (сотрудничество - ред.) в других сферах. Мы подписали такие дорожные карты в области авиастроения, станкостроения", - добавил дипломат. Рогожник напомнил, что по итогам первого полугодия текущего года товарооборот между Белоруссией и Россией составил более 25 миллиардов долларов. "По итогам года он прирастет. Мы идем пока с небольшим ростом, но надеюсь, что та работа, которую мы проводим и активизируем по регионам, даст свои результаты", - подчеркнул посол.
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россия, белоруссия, авиастроение
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, авиастроение
22:49 01.09.2024
 
Минск и Москва готовят новые совместные проекты в авиаотрасли

Белоруссия и Россия готовят новые совместные проекты в авиационной отрасли

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
© пресс-служба ОАК
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МИНСК, 1 сен - ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва разрабатывают новый пул кооперационных проектов, связанных с авиационной отраслью.
"Сегодня мы нарабатываем очередной пул проектов, в том числе и в сфере авиации, которые будут гарантировать загрузку наших предприятий на долгосрочный период и окупаемость инвестиций, которые мы будем вкладывать", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он отметил, что машиностроение является драйвером экономического роста не только в Беларуси, но и России.
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"Сегодня реализуется ряд проектов, выделены российской стороной 105 миллиардов (российских рублей - ред.) кредитных ресурсов на обновление наших мощностей, запуск высокотехнологичных производств. Конечно, та дорожная карта, которая была подписана в сфере микроэлектроники, является образцом, как должно вытраиваться (сотрудничество - ред.) в других сферах. Мы подписали такие дорожные карты в области авиастроения, станкостроения", - добавил дипломат.
Рогожник напомнил, что по итогам первого полугодия текущего года товарооборот между Белоруссией и Россией составил более 25 миллиардов долларов.
"По итогам года он прирастет. Мы идем пока с небольшим ростом, но надеюсь, что та работа, которую мы проводим и активизируем по регионам, даст свои результаты", - подчеркнул посол.
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯавиастроение
 
 
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